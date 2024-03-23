停马国大道路肩 狮城七电单车被撞骑士二死四重伤

本地八名男子分骑八辆电单车到马来西亚，因其中一辆爆胎半途在休息站停下，其余七辆便停在路肩等候，不料被一辆罗厘猛撞，酿成二死四重伤。其中一名死者是本地马来演艺圈艺人。

这起车祸发生在星期六（3月23日）凌晨3时左右，地点是马来西亚南北大道的第111.4公里处，靠近永平往巴莪方向的路段。

峇株巴辖警区主任依斯迈助理总监答复《联合早报》时说，八名新加坡籍男子事发前各骑着一辆电单车，打算前往麻坡巴莪吃封斋餐（Sahur，即穆斯林在斋月期間太阳升起之前的早餐）。途中，其中一辆电单车突然爆胎，这名骑士于是在永平休息站停下。

骑在前面的七名电单车骑士得知同伴有状况后，便把电单车停在南北大道的路肩上等他。万万没想到，就在等候之际，一辆往同个方向行驶的罗厘疑似失控，撞向这组停在路肩上的电单车，酿成惨祸。

依斯迈说，两名26岁的骑士当场死亡，另四名骑士受重伤，被送往麻坡苏丹娜法蒂玛专科医院急救。“罗厘司机与29岁的跟车员，以及其中一名骑士没有受伤。”

来自吉打州的33岁罗厘司机随后接受尿液及酒精检验，皆呈阴性反应。他将被当地警方扣押三天至下星期一（25日），以协助调查。

本地马来艺人在车祸中不幸丧命

据《联合早报》掌握的资料，其中一名死者沙菲克（Mohammad Shahfiq bin Irman），是本地马来演艺圈的艺人。

本地艺人沙菲克（26岁，Mohammad Shahfiq bin Irman）在车祸中逝世，不少人在社交媒体哀悼。（S.RIA PRODUCTIONS提供）

新传媒马来语频道Suria、电台Ria 897和Warna 942星期六在社交媒体平台Instagram制作视频，通告这名艺人的死讯，并向他的家人致悼。视频中说：“这名歌艺精湛的艺人优美的声音，将永远被大家铭记在心。”

这段视频上传后，短短七小时内被转发1658次，至少340人留言哀悼，其中有不少和沙菲克相识的人。众人都对他突然离世感到震惊，其中一人写道：“沙菲克是个谦虚、温文有礼的年轻人，经常微笑待人。”

一名相信是沙菲克兄弟的男子在网上贴文称，沙菲克的遗体将在星期六傍晚运回新加坡。他称沙菲克是“最棒的兄弟”，并说：“或许这个世界还没发现你多有能力，但我知道。我会紧紧抓住机会为你完成它（梦想）。”