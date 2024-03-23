90对亲子初体验 带娃“首机启航”安全畅游网络世界

科技发展改变了人们传播和接受信息的方式，但同时复杂的网络环境也带来了新的风险和挑战，对年幼的孩童尤其如此。

触爱社会服务与职总优儿学府星期六（3月23日）签署谅解备忘录，一同启动“首机启航我们行”计划（First Device Campaign），为引导儿童正确使用电子设备、驾驭网络世界尽一分力。

在活动现场，来自职总优儿学府和触爱托儿中心的约90对亲子在新加坡谷歌总部，通过玩游戏、拼图等方式，认识各种电子设备，并在正确引导下接触数码世界。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明出席活动时受访说，当孩子在网上接触新鲜事物，作为家长既要保护孩子，又希望他们能够有充分发挥创意的空间。“那么在网络安全方面，要怎么样得到良好的支助呢？这是我们值得关心的一个问题。”

在新计划下，触爱网络健全服务（TOUCH Cyber Wellness，简称TCW）制作了适合五岁至八岁儿童观看的系列动画科普视频、编写了针对家长的指导指南等资源，以确保孩子在拥有自己的第一台电子设备时，已具备相关的安全意识。

谷歌去年进行的一项在线安全调查显示，每两名儿童中就有一人接触过不适当的网络内容，如虚假信息、欺骗广告、垃圾邮件，甚至有暴力倾向的内容。

杨莉明指出，这项计划整合了各个机构、团体、以及学前教育业者的资源，帮助家长更清楚了解如何引导孩子避开网络风险。

在计划的第一阶段，预计将有1万多个就读于职总优儿学府幼乐园（My First Skool）的孩童受惠。

家长：科技发达普及 引导孩子变得很重要

宋志娟 （37岁，旅游业者）带着四岁儿子黄永义参与计划。她受访时说：“现在科技很发达，也很普及，完全不让孩子接触是不太可能的，所以引导就变得很重要。”

她说：“通过家长的指导指南，我能学到一些向孩子解释时的沟通技巧，以他们这个年龄能理解、吸收的语言来教他辨别有害信息。”

宋志娟也说，指南也会根据孩童的年龄，建议每天使用电子设备的合理时长。“因为他还小，四岁每天最多上网一个小时。”

根据建议，五岁以下孩童每天上网的时间不应该超过一小时，而两岁以下孩子则应该完全不接触电子设备。

触爱社会服务总裁陈锦耀说：“当孩子们畅游网络世界时，父母须要掌握如何管理孩子合理使用设备的知识，并在家里建立一个安全、积极的数码环境，培养他们健康的上网习惯、成为负责任的网络用户。”

目前已有3000名家长率先使用计划下的资源。想加入的家长可到触爱社会服务官方网站，免费下载相关资源。