亚拉街1300人齐享开斋饭 开心收获礼包古笼服

1300人齐聚在亚拉街一同享用开斋饭，并在佳节期间获得礼包和马来古笼服，收获满满。

配合斋戒月市集“Gemilang Kampong Gelam”，2024年集体开斋活动星期六（3月23日）在亚拉街（Arab Street）举行。担任活动主宾的尚达曼总统携同夫人珍一藤木，与民众一同享用开斋饭。

尚达曼总统也为亚拉街的一幅壁画主持揭幕仪式，并将节日礼包送给受惠家庭。

礼包共有1500份，比去年的1000份来得多，里头装有可供民众用来准备节日美食的食材。除了节日礼包，每户家庭也获得四件马来古笼服（baju kurung）套装。

这次活动由甘榜格南协会（One Kampong Gelam）主办，并由旅行社TravelConnect.sg联办；福利会Vision 21是官方受益机构。

TravelConnect.sg创意与物流总监扎克里（Muhammed Zacree Zain，42岁）受访时说，本着开斋节慈善捐赠的精神，希望以分送礼包和马来古笼服的方式回馈社会。“这是我们第二年参与筹办开斋活动，预计未来也会继续那么做。”

TravelConnect.sg也为活动赞助了三份旅行配套或机票，包括一人朝觐（Umrah）之旅、一人土耳其往返机票及一人越南之旅。