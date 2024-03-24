昔日教师心系同仁 投身IT业开发应用助提高工作效率

从一名中学教师，转而成为人工智能软件设计师，再用所设计的应用软件帮助教师们应付繁忙的日常工作。

这既是王智轩（31岁）大学毕业后的发展轨迹，也折射出他的择业观。“我总是希望多解决问题，不太纠结于最喜欢从事什么行业。”

从挂在领英上的教育简历可以看出，他是一名典型的“理工男”，拥有令同行羡慕的芝加哥大学数学、统计专业本科文凭。毕业后，出于对教育工作的热爱，他回到新加坡当上中学数学教师，兼教社会科目。目前，他还在网上攻读佐治亚理工学院计算机专业硕士学位。

应用软件记录辅导员与学生谈话内容 再转换为所需总结报告

执教三年多，让王智轩深感教育工作的繁忙，尤其是目睹身边的学校辅导员花大量时间和学生们一一谈话，再根据从谈话里获得的大量学生信息，完成记录报告。

尽管在2023年2月离开教师岗位，加入新加坡全国人工智能核心（AI Singapore），王智轩仍心系前同事。为了帮助教师们提高工作效率，他以人工智能学徒身份参加政府开源科技部（Open Government Products）首次举办的“向善编程马拉松”（Build for Good Hackathon）活动时，和四名同伴一起开发了一款名叫NoteFlow的应用软件。

他边聊边向记者演示，如何用这款应用记录辅导员与学生的谈话内容，并依靠大型语言模型将信息转换为辅导员需要的总结报告。

“我希望NoteFlow可以帮助学校辅导员省下更多宝贵的时间，为学生提供更多个性化的辅导。”

王智轩告诉记者，NoteFlow的开发离不开政府的大力支持。“向善编程马拉松”主办方每个周末都会请专家为他的团队进行辅导，还无偿提供各类技术和设备支持。目前，NoteFlow尚在试验阶段，王智轩希望当它正式投入使用后，可以成为教育等多个行业的好帮手。