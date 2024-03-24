假买家发恶意链接 慎防网络钓鱼骗局

在2024年的首两个月，已至少有419名受害者陷入“假买家”网络钓鱼诈骗案的圈套。

【采取行动•对抗骗局系列】

在脸书市场（Facebook Marketplace）、Carousell和其他网上市场上出售物品？当心“买家”使诈。

那些假扮成买家的骗徒会诱导卖家前往一个仿冒网站，要求他们输入银行或信用卡资料以接收付款。

新加坡警察部队表示，在2024年的首两个月，已至少有419名受害者在脸书和Carousell平台，陷入“假买家”网络钓鱼诈骗案的圈套，共损失超过180万元。

警方2月发布的2023年骗局与网络犯罪数据显示，脸书、Carousell和短信是网络钓鱼诈骗分子最常用来联系潜在受害者的渠道。

诈骗的迹象并不明显，最初看起来像是一笔顺利的交易。卖家以为他们将收到产品的付款；而在某些情况下，买家还自行为卖家做出送货安排。

警方反诈骗公众教育局副局长陈余兴指出，由于骗案看似是在正常的交易情境中发生，潜在受害者可能不会太警惕。

“众所周知，骗徒擅长利用人类心理的弱点，当我们有失警惕、抱着‘这种事不会发生在我身上’的心态，或没有采取足够的措施来保护自己时，我们往往会成为受害者。”

陈余兴补充道：“（骗徒）也可能会对受害者施压，迫使他们迅速做出回应，以致没有时间思考本身行为的严重后果。”

Carousell发言人告诉《联合早报》，为了应对假买家网络钓鱼骗案的增加，该网上市场正在使用数据科学模型来侦察“聊天中的高风险情况”，并快速屏蔽信息或暂停可疑用户。

发言人鼓励用户在该应用中对话，因为Carousell平台已设立了检测欺诈行为的系统。

“他们也可以使用‘购买’按钮（用于平台安全付款）。这么一来，卖家和买家在交易时就不需要交换个人资料或付款详情。”

【本系列由新加坡警察部队呈献】