银行户头遭未授权转账 女子诉接线员未及时止损

收到银行短信称“户头转账额度有更改，如果不是本人授权请联系银行”，女子即刻拨打热线电话，然而接线人员接听后没有马上行动，正在通话时，女子又收到一条短信，提醒户头中的1万多元已被转走。

翁翎尔（33岁，媒体从业者）告诉《联合早报》，自己在2月23日收到汇丰银行的提示，称她的银行户头转账额度有更改，如果不是本人授权所为，可即刻打给银行。翁翎尔随即拨通汇丰银行的热线，表明这不是她本人的操作，并希望银行能够即刻阻拦任何可疑行动或冻结自己的户头。

银行迟迟未采取行动冻结户口

“没想到接线员一直不直接冻结户头或处理，反而是花13分钟问了我很多并不相关的问题。”

据她所说，电话接通后接线员问了她一系列问题，包括什么时候首次设置转账额度，是否当时想要降低等等，即使翁翎尔在电话中数次表明，这不是自己授权的操作，应该马上冻结账户，对方还是迟迟不行动。

直到通话进行大约13分钟后，翁翎尔又收到短信提醒，指出她账户里的1万零402元已经被转到一个她不认识的户头。

“看到后我马上请他们终止这笔交易，他们说已经来不及。我不理解，我已经在第一时间联系银行，如果他们接到电话就马上处理，明明来得及。”

关于这笔钱如何被转走，翁翎尔也称自己没有发现任何恶意软件和盗刷的迹象，也不知道这笔转账究竟是如何通过的。

她也说后续沟通中，与汇丰银行进行至少六次通话协商补偿事宜，对方也曾承认是银行接线职员处理流程上的疏失。

汇丰银行：给予全款赔偿

汇丰银行回复《联合早报》询问时说已经和顾客协商解决，并给予全款赔偿。银行说，客户如果怀疑自己的账户存在风险，可以通过热线选择启用“Kill Switch”立即阻止所有账户活动。“我们将在适当时候采取与业界一致的其他措施。”

针对该接线员的操作是否不够及时，以及是否违反操作流程，汇丰银行回应说：“如果客户向接线职员报告任何可疑活动，接线职员须针对可疑活动采取最适当的措施。这可能包括禁止使用数码银行，或封锁客户户头。客户也可以自行通过热线启用‘Kill Switch’。”

汇丰银行也说，银行严肃对待客户户头的安全问题。“我们致力于保护客户的资产、财务信息和个人详情。”

为进一步预防诈骗 汇丰今年将推出Money Lock

《联合早报》早前报道，一名心理学专家的全部积蓄被骗子从两家本地银行辗转转入马来亚银行，随后全数转走，引起公众除了关注本地三大银行外，其他银行的防诈措施是否也将有所加强。

除了马来亚银行外，汇丰银行回复《联合早报》时也说将在今年推出Money Lock。Money Lock让客户把指定户头里的部分存款锁住，不让这笔存款通过数码方式转出。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉早前在国会答复中透露，本地其他主要零售银行料最迟会在今年年中推出Money Lock功能，进一步预防诈骗。