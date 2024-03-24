深夜躲咖啡店 阿叔涉搬走收银机窃现金

65岁阿叔被指趁咖啡店打烊前，躲在店里伺机偷窃，不但搬走收银机，以及偷走逾千元现金和过万元的支票，干案后还返回家睡觉，遭警察上门逮个正着。

这起偷窃案发生于星期五（3月22日）凌晨1时许，地点在勿洛北3街第531座的咖啡店。

《新明日报》记者走访该咖啡店时，主管孙女士（30岁）证实发生盗窃案，指总共有四个摊位蒙受损失。

孙女士说，当天凌晨3时许接获其他摊贩通知后，立即赶到现场。当她抵达时，咖啡店的铁闸门是半拉开的状态，多个摊位的收银机和橱柜已经被撬开。

她立刻查看电眼画面，随后发现盗窃者是一位阿叔。她指摊贩凌晨3时许来咖啡店准备开摊时才揭发此事。

据《新明日报》了解，阿叔干案前躲在咖啡店里，等咖啡店打烊和员工离开后，才现身干案。根据电眼画面显示，涉案的男子当晚8时就已经出现在咖啡店。

画面中也拍到涉案男子拿着一把菜刀尝试撬开茶水摊位的收银机，但最终无奈放弃，随后更索性搬走整台收银机。

警方所起获的失窃现金。（新加坡警察部队提供）

新加坡警察部队在当天清晨5时许接获报案，现场共有一台收银机以及大约1800元现金，还有三张总值1万2409元的支票被盗。

根据文告，勿洛警署的警员展开调查后，在五小时内逮捕了65岁的男嫌犯，并起获了收银机、约1395元现金和总值1万2409元的支票。

65岁的李登才（译音）星期六（23日）被控破门偷窃，他被指在当天留在店里，于凌晨1时10分至1时20分之间破门行窃。此外，控状显示被告也曾在1985年因夜间破门行窃，曾被判入狱五年和打鞭六下。

完整报道，请翻阅2024年3月24日的《新明日报》。