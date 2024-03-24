连城街商家联办 抬轿游行引客来

为带动人流量和介绍庙宇文化，连城街商家星期六（3月23日）晚上办“王母娘娘感恩日”，让大花车和抬轿仪式在街上游行，吸引外国游客驻足围观。

星期六晚上7时多，王母娘娘感恩日的游行仪式，来到武吉士连城街上。游行仪式由阿秋甜品店赞助，并和鲜得来火锅店联办。

记者星期六走访现场，两辆大花车于傍晚7时许驶入连城街，之后有人把承载着王母娘娘神像的轿子抬下，置放在火锅店和甜品店之间的路段。

随后，现场也可见舞龙舞狮表演，多人敲锣打鼓，场面热闹不已。

游行仪式吸引了许多公众和游客驻足围观。（蔡振鸿摄）

据观察，多名公众的目光被花车和轿子吸引，有的游客拿起手机拍照，有的人则双手合十对着轿子参拜。

在家供奉了王母娘娘16年的阿秋甜品店经理陈国彬（54岁）告诉记者，这场王母娘娘感恩日庆祝仪式为期三天，游行仪式是第二天进行，最后一天会把王母娘娘送回位于巴耶利峇的修本堂。

“第一天是在我家底楼举行祭拜仪式，第二天则是游行仪式，先是游行到两座庙宇，最后一站才到连城街，希望可以让王母娘娘保佑整条街的业主顺利兴隆。”

鲜得来火锅店老板林瑞龙（42岁）受访说，陈国彬于去年12月向他提议联办游行仪式，他欣然答应。“我觉得这场仪式可吸引人流量，也可向外国游客展现本地庙宇文化。”

早在2015年，连城街被列为临时“无车区”街道，却因疫情而被迫中止长达三年。随着防疫措施松绑，计划也在去年2月重启，且每三个月会重新获批延期。

林瑞龙说，由于“无车区”重启，他们才得以有空间举办这次的游行仪式。

完整报道，请翻阅2024年3月24日的《新明日报》。