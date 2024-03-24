女子来新旅行与男友人遇撞后逃 肇事者被捕

越南籍女子来新加坡旅行时，在咖啡店结识孟加拉籍男子。不料两人相约过马路时被撞飞，肇祸驾驶员过后扬长而去把车子遗弃在事发地点附近。21岁驾驶员因涉及各项交通罪行而落网。

这起车祸发生在星期六（3月23日）晚上11时40分，地点是靠近芽笼19巷和沈氏道的交界处。

脸书专页SG Road Vigilante上流传的行车记录器录像显示，上述路段没有红绿灯，两人当时肩并肩打算从马路左边越过马路到对面的店屋，当他们走到靠近右边的第一条车道时，一辆灰色现代（Hyundai）汽车没有放缓车速，直接迎面撞向两人。

猛烈的撞击力导致两人被抛飞，重摔在马路上，男子躺在女子约四米外，场面骇人。

肇事车子前方的车牌被撞脱，掉落在男伤者旁，车子事后却扬长而去。

据了解，男伤者来自孟加拉，女子则是越南人。

听见撞击声 附近食客与店员前去帮忙

车祸现场附近水果摊员工房锦兴（32岁）告诉《联合早报》，有同事大喊示意肇事的驾驶员停车，但对方径自离去。

据他形容，男伤者头部出血，女子则口吐鲜血，两人看起来意识模糊。

咖啡店郑姓员工（30岁）说，他听到巨大的撞击声后，看到至少15人上前协助伤者，包括电单车骑士、食客和附近的员工。“有一名男食客学过急救，立即为男伤者进行心肺复苏术。”

他说，男伤者是咖啡店的常客，一周至少有五六次会到咖啡店喝酒，有时长达九小时。

女伤者已获批出院

女伤者的友人海伦（40岁，越南餐摊主）说，女伤者星期四（21日）来新加坡旅游，原本计划待到28日，不料才抵达第三天就出车祸。

认识女伤者约五年的她说，女伤者第一天抵新时曾暂住她家，后来住在朋友家，但不时会来咖啡店，因而结识男伤者。

“我当时在摊位忙碌，起初不知道朋友出事，直到有食客跑来跟我说她出车祸，我才冲去现场，还陪她到医院接受治疗。她当时腿部受伤，看起来很虚弱，但能简单对话。”

海伦说，我星期天（24日）就接到她的电话，说医生已经批准她出院。

肇事车子属租车公司

肇事的车子属于OZ租车公司，老板陈汤米（40岁）受访时说，他星期天凌晨12时在睡梦中接到警方来电，“警方说车子涉及撞后逃，我于是把租车者的资料和定位交给警方。”

他说，车子事后被遗弃在事发地点不远处，警方后来拖走车子。他星期天在网上看到流传的视频后，才得知车子撞飞两个人。“我看到视频后非常震惊，车子损坏事小，但人命要紧。”

陈汤米说：“租车者在去年12月第一次向我们租车，原租约星期五（22日）到期，他要求续租一个月，没想到隔天就出事。我们会配合警方调查，也会向驾驶员追讨维修费。”

新加坡警察部队受询时说，51岁男子和32岁女子，在意识清醒下送院。21岁青年因涉及未谨慎驾驶导致他人重伤，以及违反多项交通相关罪行而被捕。

新加坡民防部队也证实，两名伤者被送往陈笃生医院救治。