专家：1500台无人机表演临时取消或与天气和控制软件有关

今年2月农历新年期间，滨海湾金沙的1500架无人机进行多场灯光秀表演期间，曾两次取消、两次更改表演时间。来自中国的上海众鸟飞智能科技有限公司联合创始人王亮（41岁）日前告诉《联合早报》，参与表演的无人机是由他的公司通过运营商间接提供的，飞行临时取消或与天气和控制软件有关。

他称并不清楚影响表演的具体原因，但指如果飞行表演在前一天叫停，一般与天气和控制软件有关。“如果临时发现一个软件卡住了，一时解决不了，就不能确保整台演出（正常进行）。”

为了说明无人机的性能，王亮还将1500台无人机的20多项参数与记者分享，包括每台重403克，最大的水平飞行速度每秒5米，空中飞行的最小间距则为1.5米。他还指出，一般影响飞行的主要安全隐患，是周边建筑的钢结构对无人机磁场的干扰，或者受到人为发射的信号干扰。

南大机械与宇航工程学院王明教授曾亲临滨海湾金沙无人机表演现场，他告诉记者，这类无人机有点像“遥控玩具”，技术上没有难度，但是如果要同时运行1500台，任何电池、电线松动、充电不畅等细小情况都可能导致表演失败。

“譬如，我们的手机一般能正常使用，但如果你要把1500部手机同时不间断通话，就难免会遇到一些小故障。”他补充，这些小故障如果发生在空中便有可能触发连锁反应，甚至导致一大批无人机坠落。

王明认为倘若平时经常试飞，便能更有把握表演是安全的。“正因为我们国家的无人机技术生产跟不上，所以还须要通过引进外国无人机做这样的表演。”

《联合早报》早前已联络滨海湾金沙，但公司至今未透露1500架无人机表演的技术合作方的信息。