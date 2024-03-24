内政科技局新研发AI模型有助打击深伪音频

为应对深伪技术给国家社会造成的危害，内政科技局自2022年下半年起成立了一个团队，深入研究和了解最新的深伪音频技术，目前已成功开发出能识别数种深伪音频的人工智能模型，并将继续提升模型能力，日后可助内政团队加强打击深伪的能力。

深伪技术（deepfake）近年来被不法之徒滥用来行骗或散播假消息等，本地不少名人政要的视频也被深伪来行骗。为对抗这类新形态的犯罪行为，新加坡警察部队和内政科技局正加紧研究，提升侦查人工智能科技生成的音频和视频的能力。

内政科技局情报感知和监控专业研究中心副署长谢俊凯（43岁）接受《联合早报》专访时说，深伪技术可以运用在许多对人类有益的事务上。“例如有剧组运用类似的技术重现一名因病失声演员的声音，或在教育课程中重现一些历史人物的声音和影像，来丰富教学体验。”

然而，当不法之徒熟悉这项技术后，就开始运用在不同的犯罪活动中，例如散播假消息或用来进行不同类型的诈骗，包括冒充他人行骗等。

香港警方2024年2月就接到首起利用深伪技术进行多人视频会议的诈骗案。骗子通过多人视频会议，利用人工智能技术伪造其他与会者的样貌和声音，骗走2亿港元（约3437万新元）。

内政科技局早在2022年初就了解到深伪技术可能被用来进行非法勾当，并从那时起设立团队开始探讨这个课题。也从那年下半年开始，谢俊凯的团队就发展能探测和分辨深伪音频和深伪视频的能力。

深伪音频更难辨别

谢俊凯说，深伪音频对一般人来说“更加危险”，因为一般人很难分辨音频的真伪，而随着科技进步，深伪音频中可能只会出现非常短暂的干扰。同时，科技的进步意味着不法之徒能用不同程序或软件生成深伪音频。“因此，我们的人工智能模型是通过分析音频，找出一些指定的‘缺陷或生成的痕迹’，从而确认是否是深伪音频。”

“我们采用最先进的人工智能算法，同时使用开源（open-source）的深伪音频数据进行培训。我们还使用自己生成的深伪音频来训练我们的人工智能模型（AI Model），从而提升模型的探测能力。”

基于保密理由，谢俊凯无法透露现阶段模型能探测多少种类型的深伪音频，但表示已取得长足的进展。“只是在现阶段，我们的模型虽能很好地侦测一些类型的深伪音频，在侦测其他类型上还有待加强。”

他强调，团队的研究会持续进行，并会和这个领域的专家学者合作，一同开发更先进的技术，协助团队更准确地侦测深伪音频或深伪视频，从而继续加强团队所开发的模型。团队也正在设计软件工程，让人工智能模型能成为正式的软件，内政团队人员可多加使用加强执法能力。