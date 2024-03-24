琼州天后宫5月选新董事 有望化解与海南会馆多年纠纷

琼州天后宫将在5月5日选出新的董事会，如果一切顺利，琼州天后宫将免于清盘，它和海南会馆多年来的纠纷，也有望圆满解决。

根据琼州天后宫在《联合早报》刊登的通告，选举将在新加坡宗乡会馆联合总会举行，通告呼吁琼州天后宫的宫员积极参与提名有资格的候选人，且提名表格须在4月5日下午4时前递交。

琼州天后宫在2021年7月被高庭谕令清盘。入禀高庭申请将琼州天后宫及义山清盘的，是海南会馆会长潘家海，他也是琼州天后宫董事。琼州天后宫后来就被令清盘一事上诉至最高法院，但三司建议双方放下恩怨，让琼州天后宫选出全新的董事会，以此破解僵局。

2022年11月，最高法院提出暂缓执行清盘庭令，让琼州天后宫在六到九个月内重新选举，但双方就一些细节迟迟未能取得共识，选举一拖再拖。而今，这个悬而未决的问题终于取得进展。

潘家海受询时告诉《联合早报》，他和琼州天后宫于2023年3月签署了一份和解协议，由双方同意委任的独立选举委员会来组织一场公平、公开和透明的选举。这个委员会成员有退休法官赵锡燊。

潘家海说：“我们花了不少时间讨论天后宫新宫员的入会标准。我们之前规定只有海南人才能成为宫员，但没详细说明要如何证明他们的海南籍贯。我们现要求新宫员申请者除了必须提供身份证，也要提供出生证，因为上面会注明他们的籍贯。”

本轮选举将选出27名新董事来管理琼州天后宫及义山，现有董事包括他和天后宫主席符永平均不会参选。潘家海说选举日期和地点是由独立选举委员会决定的。

琼州天后宫上一次举行董事选举是在2012年5月，但当时因为选举委托书引发的纠纷而宣告流产，之后双方对簿公堂，纠纷持续了10余年。

中断多年的选举即将举行，潘家海说：“我非常高兴，终于盼到这一天的到来。无论选举结果如何，我都会接受，因为这是宫员的决定。希望新的领导层选出后，会多加照顾海南社群的福祉，并在经济上继续支持海南会馆。”