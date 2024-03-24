文礼为社区猫看护者提供购物券补助 宣导正确喂养知识

文礼基层组织和猫福利协会合作，为注册的社区猫看护者提供购物券和猫粮等，支持他们的爱心活动，同时也希望通过看护者，向居民普及正确喂养猫儿的知识，互利共赢。

国家发展部长兼西海岸集选区议员李智陞星期天（3月24日）在文礼民众俱乐部举行的动物嘉年华活动上宣布，重启因冠病疫情而中断的社区猫看护者计划（community cat caregiver program)，并向六名到场的看护者代表赠送礼包。

李智陞说，他曾在凌晨两三点遇到仍在照料社区猫的看护者，了解他们为照顾猫儿付出了很多时间和金钱，因此很高兴看到包括猫福利协会、文礼基层组织和居民联系网等一起合作，为这些看护者提供来自社区的支持。

猫福利协会副高级社区参与经理萧丽娇介绍，在社区猫看护者计划下，每名在猫福利协会注册的看护者每年可获得200元的购物券，帮助他们购买猫粮等消耗品；她说，他们也将定期获得合作伙伴捐赠的物资。此外，猫福利协会也正在和国家公园局属下的动物和兽医事务组协调，为社区猫看护者减免兽医费用。

看护者：每个月照料社区猫费用约4000元

文礼地区是有超过200只社区猫的“猫镇”，目前在猫福利协会注册的社区猫看护者有14名，而实际上在照顾社区猫的人估计有约20名。

其中一名注册看护者雪琳（Shereen Adwaney，64岁，服务业）受访时说，她每个月照料社区猫的费用大概在4000元左右，而这还是在猫儿没有生病和需要就医的情况下。“最多的时候，我喂养着60只猫，我也会接那些看起来时日不多的猫儿回家，让它们安度最后的时光，给它们一个葬礼。”

尽管社区猫看护者计划给予的补贴并不算多，雪琳还是很感激这份帮助。她也希望各方可以加强宣传，让居民对社区猫和看护者们少一些偏见、多一些支持。“例如有时会有一些人一时兴起喂猫，又不收拾残留的食物。如果我看到会提醒他们，也会帮忙收拾，但还是会有居民认为，是我们看护者不文明。”

萧丽娇介绍，猫福利协会和文礼居民联系网合作，在文礼试点设立专属喂猫点，将喂养社区猫的行为固定在特定区域，以减少垃圾残留。协会还在喂养点墙面作画并张贴告示，宣传正确喂养猫儿的知识。

萧丽娇说：“很多人认为，喂养社区猫违法，但其实不然，只有不清理残余食物等不文明行为才会被罚款。所以宣传正确的喂养知识至关重要，而社区猫看护者就是我们在社区内最好的宣传大使。”