登加中央制冷系统开始收费 居民：比预期便宜

登加中央制冷系统1月开始收费，居民上个月底收到水电费账单后发现，调整后的价格比预期便宜。有居民每晚使用主人房冷气，一个月只要付20多元。

至于冷气不够冷的问题，居民反映，维修人员上门检查后，房间情况有所改善，但客厅等较大空间仍有一些角落吹不到风。

登加是本地首个大规模引进中央制冷系统的住宅区。去年底，一些居民投诉，冷气出现漏水、制冷效果不佳等问题，且收费过高，每千瓦时制冷（kilowatt-hours refrigeration, kWrh）要20.38分。为解决这些问题，新加坡能源集团免除所有登加居民的冷气费，直到去年12月31日，并从今年1月起将费率调低至13.20分。

行政助理苏·朱马迪（Sue Jumadi，41岁）去年10月搬进Plantation Acres的二房式灵活单位。她每晚睡觉会开房间的冷气，一个月下来的冷气费是27元左右。

由于她也会同时开风扇以确保室内空气流通，她只需把冷气设在24摄氏度，这样既省钱又环保。因此，她认为目前的冷气费还算实惠。

制冷效果有改善

一家五口今年1月刚搬进登加五房式单位的李姓工程师（56岁），原本顾虑电费而刻意少用冷气，只在晚上睡觉时才开主人房冷气。没想到，一个月的冷气费才20多元，低于他的预期。

他说，家里冷气也有不够冷的问题，维修人员曾用红外线检查机内，显示确实是19摄氏度，但不知为何他感觉更接近25摄氏度。因此，他每晚会把冷气设在20摄氏度，再开风扇和紧闭门窗，以达到凉爽的效果。

另一名居民张智仁（30岁）也有类似反馈。他这个月刚搬进四房式单位，冷气一开始的制冷效果很不好，但维修人员上门查看后，房间情况已改善。不过，客厅由于空间较大，冷气不足以覆盖玄关处，如果客厅里有超过五六人，就须要开风扇。

上个月搬到登加的陈保琳（50岁，顾问）则反映，她第一次开冷气时，三间房都漏水，但第二次使用时就没事了。除此之外，她的冷气运作良好。

由于她刚搬进来，2月底收到的水电费账单只显示半个月的用量。陈保琳说，三间房的冷气每晚要开八小时左右，设在24摄氏度，半个月下来的收费是20多元。

也有居民还没收到水电费账单，就选择终止同新能源的合约。这个月刚乔迁新居的张清泉（51岁，物流人员）说，他看到其他人对中央制冷系统有诸多投诉，因此即便家里冷气没出状况，为免夜长梦多，还是决定更换。作为解约赔偿，他仍须付一半的中央制冷系统安装费。

居民周启恒（38岁）则说，冷气装都装了，解约还要赔偿，因此选择继续使用中央制冷系统。他1月底迁入新居，上个月的冷气费是3元左右。他很少开冷气，顶多就是一个房间偶尔开两小时，因此不担心冷气收费太高。“我很少用，（收费）高也不要紧，不会贵太多。”

中央制冷系统的费率会在每个季度进行检讨和调整。