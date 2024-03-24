新捷运谋“绿” 为环保尽力

巴士要柴油运行，地铁要电力驱动，公共交通的日常运营无法避免会排放温室气体。本地公交业者新捷运近来不断加强可持续措施，通过大大小小的改变，为保护地球尽一分力。

根据新捷运提供给《联合早报》的数据，新捷运去年的温室气体排放量约为76万4274吨二氧化碳当量（tCO2e），比2022年的78万零942吨少了1万6668吨，约2.13％。

其中49％的温室气体排放量来自柴油，23％来自电力。

新捷运集团总裁沈维明说，陆路交通管理局拥有所有的巴士、列车、地铁站和巴士转换站，新捷运只是代陆交局管理这些资产。

“但这不意味着环境可持续与我们无关，因为如何使用资产在我们的控制范围内，也是我们可做出贡献的地方。”

以下是四个新捷运计划采取或将加强的可持续措施。

善用列车再生制动能量

这是两列停放在盛港车厂的东北线列车。新捷运将展开试验计划，更好地协调列车到站和离站的时间，以充分利用再生制动产生的能量。（新捷运提供）

新捷运将和法国交通运输制造商阿尔斯通（Alstom）展开试验计划，优化东北地铁线的列车抵达和离开地铁站的时间，以善用再生制动产生的能量，减少电力消耗。

试验计划预计今年第二季展开。这项方案要是可行，预计可节省多达3000兆瓦时（MWh），相当于750个四房式组屋单位一年的用电量。

新捷运说，要是能做到一部列车在抵达地铁站的同时，另一部列车准备出发，将能利用进站列车的再生制动（regenerative braking）产生的能量，驱动离站的列车。

沈维明说，进站和离站的列车只要相差几秒钟，刹车产生的动能就无法全部用来驱动离站列车。要解决问题，其实只需稍微调整时刻表，确保列车几乎同时进站和离站。

“它是一个非常简单的逻辑，只是没有一致地落实……过去在规划时刻表时，我们主要根据列车的间隔时间，没有特别去协调列车进站和离站的时间，如今知道这会影响到牵引能耗，我们下来会更有意识地照顾到这点。”

他也提到，规划过程中，除了列车进出地铁站的时间，也要考虑到若发生突发状况，导致列车若在某个地铁站的时间拉长，之后能如何“追赶”上等。

翻新轮胎

新捷运巴士的轮胎磨损到一定程度后，会交由第三方伙伴翻新，让它能继续使用。目前的轮胎会翻新两次再送去回收。（新捷运提供）

新捷运将在明年展开试验计划，让轮胎翻新三次后，再送去回收。

轮胎翻新（tyre retreading）是为结构完好、但胎纹已经磨平或近乎磨平的旧轮胎加工，换上新胎面，让轮胎能继续使用。

新捷运说，巴士轮胎目前会翻新两次后才送去回收。公司在2022年重用超过2万2767个轮胎，轮胎废料减少1252公吨；去年，公司重用2万1209个轮胎，轮胎废料减少1166公吨。

轮胎“退役”后会交给回收公司处理，通过打磨变成粒状橡胶再销售出去，用来制作橡胶地毯、铺设跑道或游乐园的地面等。

沈维明说，轮胎经过两次翻新后，表现相当好，因此新捷运考虑展开试验计划，让轮胎进行第三次翻新。“安全是新捷运的首要考量……巴士出去回来后，我们会观察轮胎有没有磨损，确保不会出现爆胎等状况。”

全新轮胎平均可使用约7万公里，翻新轮胎则能使用约4万公里。

问及胎纹磨平后为何不直接换新轮胎，沈维明说，这主要是为减少垃圾。轮胎除了橡胶，还有其他的结构如铁丝等组成，而这些结构的状态一般都是完好的。“要是只有外层磨损，那更换这层就好。”

减少用水量

新捷运在2022年更换乌鲁班丹车厂的巴士自动洗车系统装置，缩小喷嘴尺寸，降低水流量，以减少洗车用水量。新捷运也增加水泵，增加回收水量。（卓祾祎摄）

新捷运更换巴士自动洗车系统的喷嘴，同时增加水泵，有助把清洗巴士的用水量减少约58％。

新捷运共有24个巴士自动洗车系统，分布在七个车厂。巴士每两天清洗一次，每次使用约250至300公升的水，当中约80％的水会再回收。

为减少用水量，新捷运在2022年改善乌鲁班丹和实里达车厂的自动洗车系统的装置，包括缩小喷嘴尺寸。如此一来，新捷运可在降低水流量之际，大致维持水压，因而不影响清洗力度。

新捷运也增加这两个车厂自动洗车系统的水泵，以增加回收水量。

新捷运说，新措施令这两个车厂的用水量减少约58％。公司会陆续把这些措施扩展至其他巴士车厂的自动洗车系统。

巴士之外，新捷运也积极收集地铁站空气处理机的冷凝水（condensate water），再用于冷却用途。

新捷运也减少东北线和滨海市区线隧道清洗车的喷嘴，降低清洗过程的用水量。这意味着，如今在使用相同水量时，可清洗更长的轨道距离。

新捷运所有巴士和地铁设施安装超过450个省水装置，如水龙头和马桶抽水系统等。

增设更多太阳能板

乌鲁班丹巴士车厂接下来将安装更多太阳能板。（卓祾祎摄）

新捷运今明两年将在巴士和地铁车厂，以及巴士转换站等安装更多太阳能板。安装完毕后，太阳能板的发电量将增加超过5.8兆峰瓦（MWp）。

根据新捷运提供的数据，公司在乌鲁班丹巴士车厂、杨厝港巴士转换站和卡利巴株（Gali Batu）地铁车厂的太阳能板，去年生产的太阳能总计432万2575千瓦时（kWh），比2022年的431万9802千瓦时增加约0.06％。

截至去年，这些设施的太阳能板发电量达4.28兆峰瓦。

新捷运说，他们会继续和陆路交通管理局合作，在盛港地铁车厂和实里达巴士车厂安装太阳能板，预计在2025年底前完成安装。

据了解，盛港车厂的部分太阳能板会装在停车场屋檐。

与此同时，新捷运也计划在港湾巴士转换站、甘榜峇鲁和珊顿道巴士终站安装太阳能板，以及增加乌鲁班丹巴士车厂的太阳能板。

新捷运说：“这些措施预计能让我们的太阳能发电量，增加超过5.8兆峰瓦。”