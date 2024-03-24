上班途中遭数名“PMD少年”袭击 妇女后背受伤病假三天

58岁妇女清晨上班，不料在路上突然遭骑着个人代步工具的几名少年袭击，导致后背受伤。针对此事，宏茂桥集选区议员颜添宝受访时说，区内绝不容许暴力行为的发生，希望警方能尽快捉到伤人的少年，了解原因，预防类似事件的发生。

事发在星期五（3月22日）清晨5时30分左右，地点靠近盛港一带芬薇巷第400C座组屋附近的马路。事主陈太太（58岁，厨房助手）接受《联合早报》采访时说，她住在附近的组屋，每天步行到附近的车站搭乘巴士去上班。

她说，事发当天，由于人行道有工程进行中，她于是走在马路边上，突然听到后面有声响，转身发现三四名少年骑在一辆个人代步工具上。

她形容，他们全都看起来只有10多岁，穿着T恤，都很瘦小，一同挤在个人代步工具（PMD）上。由于当时天色仍暗，她无法确定究竟有三人或四人。

她说：“我担心他们撞到我，所以走到马路另一边。岂料对方也跟了过来，其中一人手持约20至30厘米类似铁棒的东西打我的左臀，我感到剧烈疼痛，当下也吓傻了。”

袭击后，他们放声大笑，即使她威胁报警，他们依然十分嚣张，在她面前摇晃铁棒，看到她拿出手机后，才赶快骑车逃走。

她说，她在事发后立即联系丈夫报警，隔天也看了医生。“医生给了止痛药、药膏和三天病假。医生说有可能伤到尾骨。目前除了臀部肌肉部分疼痛以外，我上背也开始酸痛。”

她也说，事发后她觉得心有余悸，在路上行走时都觉得害怕。

负责管理这一区事务的宏茂桥集选区议员颜添宝受访时说，受害者的家人已告知他此事，他随即通知警方，呼吁他们赶快将凶手绳之以法，了解事发的原因，更好地预防类似事件的发生。

“这是第一次有居民向我们反映少年殴打年长人士的事件。我们绝不容许暴力行为的发生，也经常与执法单位合作，守护治安。”

他也呼吁大众提高警觉心，年长人士在外时，最好有家人陪同。

居民：少年袭击长者 不容小觑

受访居民谭雪好（77岁，退休人士）说，自己有时候一大早便外出，在得知事件后不免感到害怕。“这里蛮多年长人士和小孩出入，希望当局能赶快加强行动，避免类似事件的发生。”

另一居民林姓护士（30岁）说，组屋居民之间有个WhatsApp群组，此事已广为传开，有居民称感到害怕。“少年袭击的事件不容小觑，应得到更多重视。”

警方受询时证实接获报案，案件在调查中。



