900多人挑战“阿公的路” 过关者不到半数

多美歌是印地语中在河里洗衣服的地方吗？登布西路和东陵路一带曾种过肉豆蔻吗？汤申路上段的一些街道是用马来语中的星期几来命名的吗？

这些问题出自趣味地名问答网站“阿公的路”（Grandfather Road），旨在以互动方式鼓励新加坡人了解本地文化。

网站中的“题库”针对本地200多个具有各族文化特色的地名而设，包括以华族牙医先驱张振南命名的张振南路、以印族知名医师奈杜（Dr N. Veerasamy Naidu）命名的维拉三美路（Veerasamy Road），以及用马来语命名的惹兰依士宁（Jalan Isnin，星期一）、惹兰拉布（Jalan Rabu，星期三 ）、惹兰卡美士（Jalan Khamis，星期四）等地。

使用者只要在网站上选择自己的住家所处区域，机器便会用风趣的新加坡式英语，以看图答题、地图标注、多项选择三种方式出题。无论用户回答正确与否，网站都会解释地名的历史。

“阿公的路”今年2月投入使用至今，已有900多人完成自测，但“过关”的还不到一半。

五人团队三星期完成设计

开发网站的五人团队服务于政府开源科技部，他们在软件和设计领域各有专长，只用了三个星期就完成资料收集、编程和页面设计等工作。

软件工程师苏雷什（Siddarth Suresh，26岁）告诉《联合早报》，项目的一大难点是让使用者在地图上快速标识某条马路的位置。由于谷歌地图等私人公司提供的数据大都是收费的，而团队并没有专项资金，所以他们必须参考已有软件来获得地图数据。

“我们独立完成设计，过程中还应用了三角学等数学理论和公式进行计算，最后把所有信息汇总到一起。”

产品经理林发平（41岁）曾在两年前参与开发本地防诈骗手机应用ScamShield。他说：“有些人即使在一个地区居住了很长时间，也未必了解居住地的历史。通过这个手机网站，希望公众对周边更加熟悉，也加深对新加坡的认同。”

他指出，由于新加坡地名的相关历史知识分散在不同地方，团队主要通过国家图书馆管理局、国家文物局、书籍和媒体等途径收集资料；软件设计也尽量突出本地元素，交通灯、网站的色系等参照马路实景，以此提升不同年龄层的使用体验。

“如果我们仅仅告诉人们武吉知马有什么历史、碧山有什么历史，那就有些枯燥，所以我们想出了游戏答题的方式鼓励大家参与。”

负责产品设计的萨伊里（Khaleedah Sairi）认为，设计软件的过程也是一个学习过程。“我以前只知道一些马来语路名，但对于路名背后的历史并不了解。”

地名命名博采多元文化

长期从事本地地名历史研究工作的新加坡国立大学文学暨社会科学院地理系教授杨淑爱1996年在专业地理期刊《Area》上发表研究论文，称新加坡的地名命名政策曾经历曲折发展，从最早的以英国殖民文化为主，到体现马来西亚特点，最终走上博采多元文化的道路。

她指出，如今的新加坡地名包含不同文化体系的多种元素，从殖民地时期到“马来西亚化”，从数字到各种语言、方言，甚至拼音，可说是包罗万象。