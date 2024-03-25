居士林90周年大庆 延续弘法济世初心

新加坡佛教居士林今年庆祝创立90周年，配合主题“行愿九十，初心永在”，居士林未来数月将举办多场弘法、保健和亲子讲座。9月14日大庆当天，居士林的历史长廊将正式揭幕，并将大摆素宴招待支持者及义工。

居士林于1934年由转道老和尚等高僧及李俊承等居士创立，经历艰苦的草创期，1950年代初迁至位于金炎路（Kim Yan Road）的永久地契现址，如今组织结构日益完善，弘法济世活动全面多元。

从事中医药业的科艺私人有限公司董事长陈立发，自2017年起担任居士林林长，他在接受《联合早报》访问时说：“居士林这90年来，经历不少曲折，能够走到今天，应该要做一个很好的回顾。首先我们很感激前辈们创立居士林时锲而不舍的草创精神，也要感谢约300名活跃义工这些年来的支持。居士林只有70名员工，不足以应付每天的活动。单单十方斋堂一年365天供应免费三餐和各种法会，都有赖义工们的帮忙。”

居士林十方斋堂每天免费为公众供应三餐，全靠大批义工帮忙。（档案照片）

90周年庆以“行愿九十，初心永在”为主题，居士林首席佛学导师延续法师说：“居士林的创立宗旨‘弘扬佛法，慈悲济世’很明确，历来的47届董事会和10任林长，都致力于贯彻和践行这个宗旨，以初心凝聚力量，做慈善惠及社会和团结各族群。”

将举行一系列弘法讲座

随着2019年重建工程顺利完成，居士林下来将在弘法修持方面加大力度。90周年庆活动，打头阵的是一系列五场弘法讲座。第一场讲座“慈心慧观，觉悟人生”，已在3月24日（星期天）举行，主讲人是新加坡佛教总会主席兼新加坡竹林寺方丈广品法师。

接下来四场讲座定在5月、7月、9月和10月举行，分别由香港宝莲寺方丈兼南京大学和香港珠海学院教授净因法师、闽南佛学院研究生导师兼国际静心协会导师济群法师、净土祖庭东林寺方丈兼东林净土学院导师大安法师，以及法界佛教总会主席恒实法师主讲。

9月14日大庆当天，居士林请到尚达曼总统担任主宾，为历史长廊主持揭幕仪式。永久常设的居士林历史长廊从山门一路延伸至大殿一楼，通过照片、文字、互动视频和展品，以多媒体方式完整记录居士林的90年历程。居士林并特别为转道老和尚和李俊承居士打造了两尊铜像。

当天，居士林也将在大楼里设90桌素宴招待功德主、义工、社团和宗教团体等。居士林副司理唐兴瑞说：“之所以将把宴席地点设在居士林，是因为很多功德主慷慨乐捐，却不曾或很少到居士林。我们希望借此机会邀他们到访，加深对我们的了解。”

居士林是习佛弘法的道场，也是倡导慈悲良善之地。财政叶云湧告诉《联合早报》，居士林每年派发给贫困孤寡老人的度岁金有100至150万元，受惠者约1万2000人；100万元助学金的受惠者则有约1000名。

1998年，居士林设立的温馨家庭服务中心，专为个人和家庭提供辅导咨询服务。1999年，居士林的中医义诊所投入服务，并有流动诊车穿行全岛。义诊所原有六名全职和两名兼职门诊医师，今年增加了两名特邀门诊医师，以更好地照顾病人。此外，居士林也为孤苦无依者提供施棺服务。

我国正面临人口老龄化问题，有鉴于此，叶云湧表示，居士林将继续加强中医义诊团队，并在积极联系中国医药大学教授与新加坡资深医师举办讲座，让更多公众受益。

陈立发说：“作为民间佛教组织，居士林积极发挥社会功能，建立了自己的特色。除了慈善工作，我们也很重视教育，开办了以六岁至14岁儿童为对象的佛学班。我们相信，要引导孩子步入正途，佛教可扮演关键角色。”

儿童佛学班每星期一次，至今已办了四届，从第一届的25人增至本届的近百名学员，成绩令人鼓舞，是居士林道场培养下一代的重要举措。