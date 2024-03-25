下届大选新面孔？大学讲师随马林百列集选区议员走访

马林百列集选区出现一张新面孔，新加坡理工大学讲师朱佩玲助理教授，星期天（3月24日）两度与马林百列集选区议员一同走访居民及参与社区活动，备受瞩目。

星期天上午，马林百列集选区议员、人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生和文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉都在他们的个人脸书上，上传了朱佩玲与他们在小贩中心一起吃早餐的照片。唐振辉的脸书还有数张朱佩玲与他一起走访马林百列小贩中心食客和摊贩的照片。

照片中的朱佩玲，戴着黑框眼镜，身穿印有“马林百列”字样的白色衬衫和牛仔裤，跟随着唐振辉走访小贩中心。

当天晚上，朱佩玲也出现在马林百列的一个开斋饭会上，受邀出席开斋饭会的除了陈诗龙，还有另两名马林百列集选区议员谢健平和阀贺米，蒙巴登议员林谋泉以及麦波申议员陈佩玲。

马林百列集选区团队原本包括前国会议长陈川仁。去年7月，他因个人行为不当而退党并辞去议席，唐振辉代为照顾这个集选区的景万岸—菜市分区居民。

目前以义工身份参与活动 未受委任何基层组织职务

陈诗龙在麦波申民众联络所举行的开斋饭会上接受《联合早报》采访时说，朱佩玲目前以义工的身份参与马林百列区基层活动，并没有受委任何基层组织职务。朱佩玲受访时，也强调自己是义工，婉拒其他问题，不愿多谈。

至于朱佩玲会不会是人民行动党具潜力的参选人之一，陈诗龙说，目前谈论这个课题还太早，现阶段他们的焦点是如何更好地服务居民。“她（朱佩玲）好几年前就协助马林百列支部，从我加入马林百列就已开始，她以义工身份协助。实际上，我有很多像她这样的义工。”

陈诗龙进一步说，议员们不时会带义工同行，参与各种社区活动，目的是让更多年轻人了解议员的工作，因此并没有什么特定目的。至于在脸书上传同桌用餐的照片，陈诗龙笑说，他的脸书照片常有很多不同义工的脸孔。

不过，记者留意到今年2月和3月17日，朱佩玲都曾出现在陈诗龙脸书的照片里，但与三名马林百列集选区议员同框，星期天是第一次。

在她之前，骨外科医生哈宓（Hamid Razak）出任裕廊集选区的裕泉区基层组织第二顾问，受看好为来届大选中代表人民行动党出征的人选。

朱佩玲助理教授任职于新加坡理工大学卫生与社会科学学院。她拥有英国格拉斯哥卡利多尼亚大学（Glasgow Caledonian University）哲学（临床与成像神经学）博士学位，在神经康复领域拥有丰富的海外学术和临床经验。

资料显示，她也研究老化或患病时触觉运动康复的神经机制，从而实现再生和精准康复。

2014年，她曾获上述英国大学颁发的“马格努斯·马格努森”荣誉奖项，肯定她在缅甸协助设立诊所的贡献，当时她以物理治疗技术，协助开设偏远卫星神经康复诊所。同年也获选大学的年度杰出学生，并获选为2014年英国全国学生联合会的年度国际学生。

在2023年的亚太中风大会上，朱佩玲获颁“2023年最佳青年研究员奖”，肯定她在科研与社区服务的贡献。