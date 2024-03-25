人力部：新设职位空缺创新高 雇主愿加薪请科技人才

本地劳动市场持续紧缩，仍处于“工作找人”的状态。除了有待填补的新设职位空缺比率创新高、需要特定技能的热门岗位加薪招人，一些雇主也更愿意考虑招聘有经验和掌握技能的人。

根据人力部星期一（3月25日）发布的《2023年职位空缺》报告，新设职缺从前年的38.7%增至47.3%，是当局自2018年展开职缺调查以来此比率最高的一年。新设职缺数量大增主要是因为企业扩充业务，增加了工作岗位。

报告也显示，尽管近期有一些科技公司裁员，但科技人才依然吃香。专业人士、经理、执行人员与技师（PMET）的工作岗位在整体职缺的占比从前年的56%，进一步升至57.2%，特别是在增长型领域，如资讯通信、金融与保险服务、专业服务以及卫生与社会服务业，反映出市场对掌握技能者的需求增加。

在所有PMET职缺中，以软件、网页及多媒体开发人员占最多，其他市场亟需的人才包括系统分析员、业务开发及销售专员。随着社会老龄化，我国对注册护士及助理护士的需求也日渐上升。至于非PMET职位，缺口最大的首三类是服务员、清洁工和商店销售助理，反映出本地零售及餐饮服务领域持续增长。

约两周前公布的2023年第四季《劳动市场报告》数据显示，去年12月的职缺总数略升至7万9800个，扭转了总职缺在2022年3月达到12万4400个的高峰后连降六个季度的趋势。职缺与求职者的比例为1.74比1，相当于每名求职者，有接近两份工作供选择。

人力部研究及统计处长洪文兴在媒体说明会上指出，与前年的情况比较，雇主为了填补空缺，近期更愿意加薪请人。

举例说，在2022年，雇主聘请软件、网页及多媒体开发人员时愿意付月薪至少4200元，这个数目在去年增至5000元。

若应征者有相关经验和技能 近七成雇主考虑降低学历要求

文凭也不再是雇主招聘时的唯一考量。去年有近七成或68.3%的雇主透露，如果应征者拥有相关的工作经验、技能或态度佳，他们会考虑降低学历要求。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期一也在脸书贴文说，除了学历，雇主如今更愿意考虑应征者的相关经验和技能，这让他感到欣慰。

“我们将继续支援雇主，通过提高员工的技能和再培训来适应新要求，并在经济不断发展和带来新机遇之际，采用以技能为基础的招聘方式。”

人力资源专才学会总裁沙达亚士南（Aslam Sardar）接受采访时，鼓励学历较低者秉持终身学习的精神持续进修，并尝试取得技能认证。

他指出，根据人力资源专才学会向1000人展开的调查访问，近九成受访者认同取得技能认证很重要；另有过半的受访者相信，取得技能认证可增强就业能力。

沙达亚士南也鼓励处于职业生涯中期者，善用技能创前程进阶计划和不同的转业计划；对于工艺教育学院校友，他建议他们借助工教院升学奖继续学习，以便自我提升，也可有更好的职业发展。