长者诉：路边难召德士 苦等一小时没车

路边召车越发困难，《新明日报》记者实测，在大巴窑组屋区附近路边召车，30分钟内仅有两辆亮绿牌德士可载客，也有年长者指出以往住家楼下就能街召德士，如今有时等一个小时也没车。

越来越多乘客偏向于使用手机应用叫车，不过对于不熟悉手机应用的年长者等群体而言，在街边召车依旧是重要的存在。政府在本月初宣布一系列措施，包括将德士的法定使用年限从八年延长至10年，以维持德士和路边截车服务的供应稳定。

不使用召车应用的公众普遍反映，路边截到德士的难度越来越大。

黄女士（68岁，退休人士）受访时说，路边截车在冠病疫情之前还较为容易。“但是就在去年，我们去参加庆生活动，在路边等了半个钟头都召不到车。我们过后走去宏茂桥中心附近的德士站，居然还等了一个钟头！”

黄女士和老伴从此就很少搭乘德士。“实在有急事，我就坐巴士去车多的地方，看能否再换乘德士。”

何女士推着坐轮椅的母亲，曾在路边等德士等了半个小时无果。（曾美玲摄）

72岁的家庭主妇何女士已经四年没搭德士。她说，早期在住家楼下招手就能截到车，但现在几乎是不可能。“我上次和坐轮椅的妈妈在后港的路边等了半个钟头都没等到，我也不会用召车应用，现在都是推妈妈去坐地铁。”

也有年长者为此学会用手机应用来召车。70岁的退休人士李先生告诉记者：“疫情过后我就被迫学习用召车应用。我女儿告诉我，不然的话我就没有德士可搭。”他说，即使召车应用的价格有时比路边截车高出一两成，他也只能接受。

为亲验路边截车容易与否，《新明日报》记者和摄影记者星期天（3月24日）11时30分许开始，分别于年长者较多的大巴窑和布莱德一带的组屋区路边尝试等德士。

《新明日报》记者发现路边截车越发困难，到德士站才比较容易截到车。（曾美玲摄）

记者在大巴窑4巷组屋区楼下路边一处等待亮绿牌可载客的德士，发现30分钟之内，仅有两辆绿牌德士路过。

完整报道，请翻阅2024年3月25的《新明日报》。