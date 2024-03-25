《老妈教会我的事》出英文版 作者分享照顾失智症母亲经历

曾经出书讲述自己照顾失智症母亲的心路历程，蒙福关爱创办人兼执行长黄明德为更广泛地触及各个受众，时隔两年推出英文版本的《老妈教会我的事》。

在星期一（3月25日）举行的新书发布会上，内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲担任嘉宾，与黄明德向参与者分享关心和支持看护者的重要。

孙雪玲指出，新加坡有越来越多年长者患上失智症，但有关病因、诱因和看护者能如何提供支持等，人们依旧懂得不多。

“所以问题是，我们能为患失智症的年长者做些什么？”

她也透露，自己的丈夫在约半年内，先后失去了父亲以及祖父母。丈夫的祖母原本出现了早期失智症的症状，可是短时间内因相继失去老伴和儿子的痛苦，让她遭受重创。到最后，祖母偶尔会坐在沙发上自顾自地笑，眼神空洞。

“在她的认知里，老伴和儿子是去度假了。她已经在现实和想象中迷失，但这又何尝不是一种解脱？”

中文版2022年推出 获年度最受欢迎图书奖

黄明德用中文撰写的《老妈教会我的事》于2022年出版，创作灵感来自他照料患有失智症的母亲多年来的个人经历。该书也获得了2022年度最受欢迎图书奖。如今，为触及社会中的各个群体，书翻译成英文，出版了英文版，名为“Can I Hold You A While Longer?”。

黄明德受访时说，在推出新书的这两年，他更能原谅和接纳自己的不足，接受他并不完美的孝道。照顾失智症母亲是一种自我修行，出书则是一种自我疗愈的过程。