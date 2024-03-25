三机构设供应链专业人员分会 拟为千人提供培训

1000名供应链专业人员可在未来三年，获得新成立的供应链专业人员分会所提供的培训和就业机会。

非盈利团体供应链亚洲社区（Supply Chain Asia，简称SCA）、供应链雇员联合会（Supply Chain Employees’ Union，简称SCEU）及全国职工总会U-PME中心星期一（3月25日）签署为期三年的协议备忘录，正式推出供应链专业人员分会（Supply Chain Professional Chapter）。

供应链专业人员分会开放给所有在供应链和物流业非工会化公司工作的专业人士、经理和执行员（PME）加入，以及那些在这一领域寻找机会的人士。

分会将根据供应链领域的需求，提供量身定制的培训机会，重点关注科技应用和行业趋势，包括由SCA与高等学府合作开设的现有培训课程，以及由职总U-PME中心开设的职业准备课程。学费津贴视个别课程而定。

SCA创办人兼主席林木贵受访时说，目前有15个课程开放报名，并计划在年底增至24个。他透露，已有50人加入分会成为会员，今年计划让300人加入、明年多200人、后年再增500人，总计1000人。

职总U-PME中心主任伯乐（Bernard Menon）回答《联合早报》提问时说，地缘政治的紧张局势从根本上影响了供应链行业，“供应链首当其冲，也是最后一个恢复的领域，但新加坡在贸易方面的持续活力，取决于强大的供应链和物流部门 ”。

他说，非盈利机构因此必须携手保障专业人士的职业发展。“大家的共同利益在于，如何确保新加坡在全球舞台上继续保持活力，也确保新加坡员工继续受到保护，同时有机会在建立稳固的职业生涯之际，取得进步。”

SCEU执行秘书、东南区市长阀贺米答复媒体询问时说，新加坡空间有限，很难不断建造仓库，现在一些公司考虑不再使用大型仓库，而是选择与其他公司共用仓库。他认为，采用数据分析、追踪技术及人工智能助手，可以更有效地管理仓库系统。“我们因此必须培训员工来应对这一需求。”