去年长期未填补职缺率下滑至23.5％ 为2013年来最低

去年，持续六个月或以上未填补的职位空缺比率达23.5％，比2022年的27.1％下降3.6个百分点，是2013年以来的最低水平。相比白领工作岗位，非专业人士、经理、执行人员与技师的职缺更难请到人。

根据人力部星期一（3月25日）发布的《2023年职位空缺》报告，过去10年，长期待填补的职缺减少，主要是因为非专业人士、经理、执行人员与技师（PMET）的职缺减少。这反映政府多管齐下的措施，如引进外来人力、使用科技、重新设计工作和通过渐进式薪金模式提高雇员技能和薪资，取得了一定成效。

尽管一些非PMET的职缺，如商店销售助理较易填补，一些工作岗位如服务员、清洁工、客服人员、医疗保健助理、巴士车长，仍长期面对请人难的挑战。愿意从事这类工作的本地人不多，主要原因是它们被视为体力活、薪资不够吸引人、周末和公共假日须工作，以及工作环境不理想等。

至于PMET职缺，请人难度较小的工作岗位包括：担任非专门职务的管理执行员、营运分析师和行政经理。

职总助理秘书长：雇主须拥抱科技和数码化以提高生产力

针对报告结果，全国职工总会助理秘书长郑德源星期一在脸书发文说，在劳动市场紧缩的情况下，基层工作岗位较难填补的情况持续，因此雇主更要拥抱科技和数码化来提高生产力。

他呼吁雇主继续支持员工提升技能，而员工在过程中也要保持韧力，准备好掌握新技能，并适应新变化和挑战。

人力资源公司德科集团（Adecco）高级副总裁兼东南亚主管贝杜尔根奇（Betul Genc）受访时告诉《联合早报》，要吸引和留住人才，企业和组织应关注劳动队伍的整体发展。

这包括让现有员工有学习和发展的机会、设立支持长期就业能力的职业发展路径和内部流动计划、实施灵活工作安排及照顾雇员身心健康，以达到工作与生活平衡。

人力部在去年9月至12月，向聘请至少25人的私人企业，以及政府部门、国家机关和法定机构等公共单位，展开2023年职缺调查。共有1万6800家、聘请近217万名雇员的企业和公共单位响应。