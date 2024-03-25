调查：近四成本地雇主拟为员工加薪3%至6%

本地有37.7%雇主计划在下一轮薪资检讨时，为员工加薪3%至6%；17.9%雇主则不为员工加薪。

全球人力资源咨询公司瀚纳仕（Hays）星期一（3月25日）公布2024年亚洲薪酬指南，分析新加坡、马来西亚、泰国、中国大陆、香港和日本的聘雇和薪资趋势。

其中，有1175名本地专业人才和412家本地公司参与调查。

调查显示，本地雇主的预期变得更加保守，预计加薪不多于6%、维持工资不变以及预计减薪的雇主都有所增加。33%接受调查的雇主计划加薪最多3%，37.7%的雇主打算加薪3%至6%；17.9%的雇主预计薪资保持不变，高于去年报告的16%。与2023年相比，预计加薪超过6%的雇主有所减少。

此外，计划在2024年发放奖金的本地雇主比率，也从去年的71.6%降至今年的64.2%。

纵观亚洲，愿意加薪3%至6%的中国大陆雇主有40.9%，香港雇主有38.9%，泰国雇主有47%，马来西亚雇主则有43%。在日本，预计为员工加薪不超过3%的雇主占最大比率（38.9%）。

雇员普遍降低加薪预期

雇员方面，预期加薪超过10%的员工从20.6%降至9.4%，与去年相比变化最大。期望加薪6%至10%和减薪的比率也有所下降，分别从13.5%降至10.8%，以及从2%降至1.6%。期望加薪不超过6%和期望薪资不变的员工则有所增加。

瀚纳仕东南亚董事经理奥斯本（Tom Osborne）指出：“面对来年经济增长疲软的预测，雇主和员工正准备应付其对收入和经费造成的影响，而成功的关键因素在于公司及职场如何应对这些挑战和持续的技能短缺。”

在招聘员工方面，新加坡大多数雇主预计长期员工数量保持不变，30.1%的雇主预计会增加员工，另有11.9%本地雇主计划在2024年雇用更多合同工。