林增建筑卷入易华仁贪污案 陆交局：交通部未参与当局采购项目审批

建筑公司林增建筑卷入前交通部长易华仁贪污案，陆路交通管局指出，当局自2019年就没有颁发任何合约给林增建筑，而且交通部没有参与陆交局采购的审批，及建筑项目的合约管理。

易华仁星期一（3月25日）早上被加控八项新控状，指他在2021年11月至隔年11月，向林增控股董事林国城索取总值约1万8957元的礼物，而当时林增控股旗下的子公司林增建筑（Lum Chang Building Contractors）是陆交局的承包商。易华仁在2021年5月出任交通部长，并在2024年1月18日、即首次被控后请辞部长职务。

陆交局星期一发声明说，林增建筑目前和陆交局有两项合约。一项是在2016年10月颁发，为现有丹那美拉地铁站和高架轨道，进行改建及加建工程；另一项则是在2018年12月颁发，在宏茂桥3道和9道之间，兴建南北交通廊道的隧道。陆交局自2019年起就没有颁发任何合约给林增建筑。

陆交局：两项工程按计划进行中

陆交局发言人回答《联合早报》询问时说，所有陆交局的采购活动都按照公共部门的采购要求进行。这包括建立严格的制衡机制，确保所有提案得到公平公正的评估。

陆交局在颁发合约后，负责项目的团队会在陆交局管理层、董事局和高级招标委员会的监督下，管理现场的运作，确保所有须交付的事项都按照招标规格有效达成。

发言人说：“交通部没有参与陆交局采购的审批，也没有参与陆交局建筑项目的合约管理。这些都由陆交局董事局或高级招标委员会，以及高层管理负责。”

发言人表示，林增建筑得标的两项工程都按计划进行中。“我们的首要考量是确保这两个项目能安全完成，达到所有制定的项目标准和时间表。”

丹那美拉项目总值3亿2500万元，工程包括建造新月台，以及延长现有的东西线轨道，以衔接到东海岸综合车厂。宏茂桥隧道项目则总值7亿9900万元，工程包括设计和建造一段1.95公里的隧道和一个入口斜道。

交通部去年7月发出的国会书面答复披露，南北交通廊道全长21.5公里，从海军部西路至伦多道的高架桥部分预计2027年通车，其余路段，包括伦多道至东海岸公园大道的隧道则会在2029年开放。

4月2日进行贪污案下一次披露会议

易华仁早前向国家法院申请在保释期间出国，陪伴即将到澳洲大学就读的儿子熟悉新环境，获得法庭批准。2月16日出国的易华仁原定3月4日回返新加坡，但他在国外病倒，在理应回国当天通过律师向法庭申请延长出国期限16天。易华仁日前回到新加坡把护照交给当局，但控辩双方都没透露易华仁是何时回国。

星期一上午8时15分左右，易华仁在文达星律师事务所（Davinder Singh Chambers）律师团队的陪同下乘车抵达国家法院，引来媒体记者一窝蜂上前捕捉画面；过程中一名摄影记者不小心跌倒，易华仁赶紧帮忙捡起记者摔在地上的手机，并要记者们“放轻松点”（please take it easy）。

控方以易华仁贪污案涉及重要的公众利益为由，日前申请将案件移交高庭审理。贪污案下一次的披露会议定4月2日在高庭进行。

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易华仁被加控索取哪些礼物？

一辆布朗登（Brompton）T Line折叠脚踏车（价值$7907.50）

八瓶Gordon & MacPhail卡尔里拉（Caol Ila）与两瓶M&H Elements雪利桶（Sherry Cask）威士忌（总值$2366.92）

12瓶葡萄酒，包括2014年份L’Evangile 、2015年份Pauillac De Latour 、2015年份Albert Bichot Domaine du Clos Frantin Grands Echezeaux Grand Cru 、2010年份Pichon Lalande葡萄酒（总值$2713.52）

不同类型的高尔夫球杆，包括一支TaylorMade开球木杆、一套Honma Beres铁杆、一支Scotty Cameron Phantom推杆与两支起扑杆（总值$5969）