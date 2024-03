陈杰豪：引入职场公平立法 加强和谐工作文化

政府将引入职场公平立法,加强和谐的工作文化,保护遭受歧视的工人;政府也推出灵活工作安排劳资政守则,继续鼓励和加强妇女及家庭成员在照顾家庭的同时兼顾工作的安排。

配合国际妇女节,新加坡国立大学杨潞龄医学院平等机会与职业发展组(EOCD)、国大教务长办公室以及国立大学医学组织科学与医疗界女性团体,星期一(3月25日)举办“科学、技术、工程和数学(STEM)及医疗领域国际女性”座谈会,有多个本地女性与多元化组织参与。

国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪是活动主宾,他在座谈会上致辞时说,政府将引入职场公平立法(Workplace Fairness Legislation),加强职场保护并反对职场歧视,确保员工和求职者不论男女都能公平获得就业机会,法案的拟定预计在今年下半年完成。

将推出灵活工作安排劳资政守则

政府也将继续鼓励和加强妇女及其家庭,同时要兼顾工作和照顾家庭的安排,今年将推出一套灵活工作安排劳资政守则(Tripartite Guidelines on Flexible Work Arrangements)。该指导将设定规范和期望,说明雇主应如何妥善考虑灵活工作安排的请求,员工也应负责任地使用这些灵活工作安排。

他也指出,政府一直致力于推动妇女发展,努力确保妇女获得平等机会,促进更多女性担任领导职务。新加坡首100家上市公司董事会中,女性的比例已从2014年的7.5%增加到2022年的20.8%。

本地25岁至64岁女性的就业率在过去五年中增加,从2018年的72%增加到2023年的77%。性别工资差距也缩小,2023年比2018年下降6%。

为激励新一代女性追求科学、技术、工程和数学及医疗领域的挑战和机遇,当局也推出“提升工程、研究、科学领域的女性地位”(Promotion of Women in Engineering, Research and Science,简称POWERS)提供指导、研究和技能培训等支持。

另外,政府推出的新加坡数码奖学金,为修读资讯通信媒体相关学科的理工学院学生、大学生和研究生提供支持;在2021年里,有31%的奖学金获得者是女性,其中许多人正在修读科学、技术、工程和数学课程。

最后,他指出,构建支持平等及更具包容性的工作环境,单靠政府的努力是不够的,还需要雇主、协会、行业领导者和导师的支持,继续培育一个包容性的工作环境。

新加坡国立大学杨潞龄医学院平等机会与职业发展组助理院长颜殷训副教授受访时说,今年的座谈会进一步探讨如何让女性全面发展,包括照顾好身体和心理健康。她对政府推出的新措施表示欢迎,但呼吁给予女性的身体健康和心理负担更多关注。

她说,今年的座谈会也探讨如何让女性提升自信、培养韧性、并鼓励更多女性走上企业家和领导层的道路。她说:“虽然数据显示本地女性参与科学、技术、工程、数学和医学领域的人数有所增加,但也观察到一些女性会在职场中途放弃,接下来应该探讨如何帮助她们别轻易放弃,了解她们放弃的原因。”