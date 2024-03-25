劝架推人致对方跌死 男子假释期间犯多罪判监罚款禁驾

35岁男子与两名印族男子起争执，28岁男子尝试劝架，过程中推了35岁男子一把，导致对方跌下楼梯，头破血流，伤重身亡。尚处假释期的28岁男子也因犯下其他罪行，得面临法律的制裁。

被告阿兹法里面对蓄意伤人导致他人重伤、蓄意伤人和抵触公路交通法令等五项控状。他星期一（3月25日）承认其中三项控状，余项则交由法官下判时一并考虑。

这起推人事故发生在2023年3月26日早上6时30分，地点是乌节路的凯煌酒店外。死者是35岁的特万德兰。

案情显示，事发当天，被告刚结束工作，凌晨4时半与两名友人到一家酒吧喝酒。朋友后来先离开，被告则留下喝酒，直到酒吧在早上6时关门后才离开。

被告在酒吧外的洗手间碰到死者，两人开始聊天，当时他们都已喝得烂醉。两人随后一起走向凯煌酒店外的德士站，路过四名印族男子。

死者与四人搭起话来，岂料谈话却演变成了争执，其中两名印族男子想要接近死者。被告见状，便上前阻止对方，尝试劝架。

不久后，被告还试图让其中一名印族男子冷静，死者此时则站在离两人约一米的距离，背朝面向德士站的一个四个梯级高的楼梯。

庭上透露，被告这时告诉印族男子，自己会处理死者，随后走向死者。被告接着用双手推死者的胸口，导致对方往后跌下楼梯，头部撞地，鲜血直流。印族男子见状，便叫被告离开，被告照做。

死者陷入昏迷，事后被送院急救。由于伤势过重，死者于4月5日身亡，死因是头部受伤。

被告在假释期间犯下其他罪行

除了这项罪行，庭上披露，被告在事发前也因无照驾驶朋友的汽车到酒吧，抵触公路交通法令。

此外，被告也曾于2022年9月，在豪杰大厦外与孪生兄弟和两名友人围殴一名36岁男子。

四人当时喝醉酒，认为男子是一名流氓，便开始袭击对方，被告朝男子的背部和脸部猛踹，导致男子蒙受擦伤，但未求医。

控方指出，这些罪行都是被告在假释期间所犯，而针对推人事故，被告也没有理由去推死者，且事后还逃离现场，说明他缺乏悔意。

被告的律师代求情时称，被告要阻止双方打架，以为推开死者可缓和局势，但这却是一个错误的方法，恳求法官轻判。

法官最终判被告坐牢33个月又10周，罚款4000元和不能在六年内考取各级驾照。由于被告在假释期间犯案，法官下令他额外坐牢148天。