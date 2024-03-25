涉撞后逃逸致两行人重伤 21岁无照男驾驶被控

芽笼深夜骇人车祸案，越南籍女子和孟加拉籍男子过马路时被撞，肇祸21岁男驾驶过后扬长而去，并把车子遗弃在事发地点附近。他因涉及无照驾驶等各项交通罪行，星期一（3月25日）被控七项罪行。

这起车祸发生于上个星期六（23日）晚上11时40分，地点在前往沈氏东道的沈氏道一带。

《联合早报》早前报道，在脸书专页SG Road Vigilante上流传的行车记录器录像显示，发生车祸的路段没有交通灯，两名行人当时打算从马路左边越过马路到对面的店屋。当他们走到靠近右边的第一条车道时，一辆灰色现代（Hyundai）汽车没有放缓车速，直接迎面撞向两人。

猛烈的撞击力导致两人被抛飞，重摔在马路上，男子倒在女子约四米之外。肇事车辆前方的车牌被撞脱，掉落在男伤者旁，肇事驾驶员却扬长而去。

据悉，男伤者来自孟加拉，女子则是越南人。

越南籍女子和孟加拉籍男子在芽笼过马路时，被汽车撞飞，抛落在马路上。（脸书视频截图）

新加坡警察部队星期一发文告说，警方接获涉及一辆轿车和两名行人的车祸通报。一名51岁男行人和一名32岁女行人蒙受重伤，两人在意识清醒的情况下送院，目前正留院接受治疗。

男驾驶没有停车协助两名伤者，涉嫌撞后逃逸。交警通过实地调查，并借助警方电眼画面和证人提供的录像，确定男驾驶的身份，于星期天（24日）将他逮捕。

21岁的被告钱家乐（译音）星期一被控七项罪名，包括未谨慎驾驶导致他人重伤、无照驾驶、无保险驾驶、未经车主同意开车、肇事后未停车、未协助伤者，以及未经警员授权移动车辆。

身穿黑色上衣的被告出庭面控时，向法官要求给予时间聘请代表律师，但未表明是否有意认罪，控方则要求时间进行调查。

案展至4月30日过堂，被告目前以2万元保释在外。

未谨慎驾驶造成他人重伤若罪成，可面对最长两年监禁，最高5000元罚款，或两者兼施。

无照驾驶可被判最长三年监禁，最高1万元罚款，或两者兼施。

无保险驾驶、未经车主同意开车或未经警官授权下移动车辆，若罪名成立，可各被判监最长三个月，罚款1000元，或两者兼施。

发生交通事故后，没有停下和为伤者提供救援，一旦罪成，则可各被判最高1000元罚款，或最长三个月监禁，或两者兼施。