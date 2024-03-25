国大成立人工智能院 推动多领域研究

新加坡国立大学设立人工智能院，推进人工智能技术在不同领域的研究、开发和应用，以造福社会，并探讨相关的伦理问题和风险。

如今，人工智能已是普遍使用的工具，且有能力改变人们的日常生活，甚至是社会。为进一步使社会受益于人工智能的运用，国大人工智能院（NUS AI Institute，简称NAII）星期一（3月25日）正式成立。学院旨在促进人工智能的研究与应用、壮大人工智能人才队伍、与政府和行业建立合作关系，以及带来更多创业机会。

着重教育医疗金融可持续发展等领域研究

根据国大文告，人工智能院将着重于教育、医疗、金融和可持续发展等领域的人工智能研究，深入探讨如何有效利用人工智能技术，并推动人工智能在这些领域的发展。

为此，新学院汇集了来自商学、计算机学、数据科学、工程学、医学等国大各院系的逾20名主要研究员，引领院内的超过10个研究项目。

人工智能的安全性往往备受争议，学院因此会针对人工智能的监管方式进行研究，确保透明度和问责制度到位，解决相关的伦理问题和风险。

教育研究项目 为本科和研究生提供实习机会

国大常务副校长（研究与科技）刘斌教授强调，人工智能对生活、社会和经济的影响取决于人们如何开发、部署和管理这些技术，如何在应对挑战和风险的同时，将人工智能的潜能发挥至极致。

人工智能院的教育研究项目（AI for Education），也将为本科生和研究生提供实习等学习机会。

国大人工智能院院长墨翰•阚阚哈里（Mohan Kankanhalli）教授说：“因意识到培养人工智能人才队伍的重要性，学院也会为有意在人工智能领域发展或探索创业契机的国大生，提供具吸引力的实践机会。”

国大另投2000万元于重点研究领域项目

除了已取得的800万元外部研究资金，国大也会为学院另投入2000万元，启动学院在重点研究领域的项目，如基础人工智能研究、人工智能政策与社会影响力，以及人工智能在不同领域的实际应用等。

人工智能院也计划与政府机构和人工智能行业合作。学院将率先与IBM和谷歌云（Google Cloud）合作开展研究，以催化技术进步以及发挥社会影响力；国大也正与其他本地和国际公司进行讨论，探索未来的合作计划。

刘斌说，通过与学术界和业界的国内外专家建立战略合作伙伴关系，新的人工智能院将聚集多方的知识和能力，创建一个活力充沛的生态系统，推动人工智能的发展，以及造就具社会影响力的创新解决方案。