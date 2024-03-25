维文对以哈达成人道停火感悲观 我国将持续协助巴权力机构

外交部长维文医生说，以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯的谈判过程十分艰难，他对双方达成人道停火感到悲观。尽管如此，新加坡将持续为巴勒斯坦权力机构提供协助，包括战后的治理和重建工作。

维文星期一（3月25日）接受媒体访问，总结他10天的中东工作访问。他在出访期间会见多名政要，包括巴勒斯坦总理阿什提耶（Mohammad Shtayyeh）、候任总理穆斯塔法（Mohammed Mustafa），以及以色列总理内坦亚胡。

维文说，中东当前局势，说明当历史、宗教和政治交织在一起，可能产生一触即发的冲突，而事实是已有太多人因为这次的冲突丧生。

“坦白说，我觉得巴勒斯坦人和以色列人现在也许都经历了太多的创伤、太多的愤怒、太多的不信任，以至于无法开展对话。”

维文强调加沙的人道灾难依然严峻，而往加沙境内运送物资需要以色列的合作，因此有必要与以色列维持连系，这也是他此行与以色列领导人接触的一个关键原因，同时明确表达新加坡对加沙严重人道灾难，以及以色列的军事反应过激的关注。

维文到访约旦期间，见证新加坡第三批物资送抵首都安曼。新加坡武装部队在约旦军方的协助下，首次直接参与运送过程，把物资空投进入加沙北部。空投行动仍在进行中。

维文也提到，长远来看，加沙更复杂的挑战在于如何在战后建立起某种治理结构，由具备道德和政治权威的人来领导，以展开艰难的重建任务。

维文说，巴勒斯坦权力机构向他表明需要帮助。除了中东国家、欧美等伙伴的帮助，新加坡也会继续协助巴勒斯坦培养人才和建设设施。

维文此行先后访问了卡塔尔、阿联酋、埃及和沙特阿拉伯。他说，这次出访中东是必要的，因为“每个中东国家都有自己的战略盘算和国家利益要维护，不是所有国家的看法都完全一致。”与这些国家的高层面对面接触，能了解他们对以哈冲突等课题看法的异同。

至于沙特和以色列的建交谈判，维文感到乐观，说这可帮助中东取得长期稳定的和平与安全。沙特在阿拉伯国家举足轻重，若能同以色列建交来结束长期对峙的立场，可带动区域其他国家效仿。维文认为，建交符合整个中东的战略利益，但不可低估这个区域眼下和短期问题的复杂性。

维文：其他地方发生冲突 我国不可能独善其身

谈及对此行的反思，维文从新加坡而言指出，当世界其他地方发生冲突，我国不可能独善其身，因为这些冲突会影响我国经济、能源和食品价格、文化，甚至是情感和宗教信仰等多个方面。重要的是社会保持团结与和谐来应对。

他提到，有中东国家对新加坡的多元社会感到好奇，想要了解我国如何跨越种族、宗教和文化，建立团结又成功的国家。这是新加坡独特与珍贵的优势。

从更广的视角来看，维文说，我们应庆幸身处东南亚，且具备像亚细安这样的区域架构来协作和对话。他指出，当新加坡与邻国出现分歧，各方可通过协商处理分歧，并达成协议。

“更重要的是，我们遵守国际法，并履行协议。我们在亚细安享有和平，着重于经济发展、竞争与合作——而非冲突，以实现集体利益。”

维文的工作访问有五名国会议员随行，包括工人党议员严燕松。维文说，这不仅能向中东伙伴表达新加坡的观点，也可体现新加坡在以哈课题上跨越政党，团结一致。

维文说，新加坡是一个小国，离中东很远。“这次出访体现，我们虽然不能改变事情发展的轨迹，但仍与各方维持连系，也可以提供援助。”