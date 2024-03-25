陈志荣接任食品局局长 黄锦贤接任保健促进局主席

新加坡食品局局长林国泰即将退休，职务由经济发展局执行副总裁陈志荣接任。

永续发展与环境部星期一（3月25日）发文告宣布，食品局局长林国泰将于5月1日退休，到时陈志荣将正式接管食品局。

林国泰（51岁）2017年10月受委为新加坡前农粮与兽医局（AVA）局长。他于2019年4月1日将农粮局、国家环境局和卫生科学局的食品相关职能整合在一起，成立了新加坡食品局（SFA），对促进我国的食品发展有着重要作用。

食品局在林国泰的领导下，制定了“三大食物篮子”策略，通过食品来源多样化、本地生产和海外生产，确保加强新加坡粮食安全，同时保障从农场到餐桌的食品安全。

林国泰任职期间，当局实施了多项举措，包括推出农业食品业转型基金；开展新加坡水产养殖计划；启动“从农场到餐桌”表彰计划；制定林厝港总体规划，优化陆地和海洋空间，进而转为高科技农业食品区，确保国人有充足的粮食供应。

即将接任食品局局长的陈志荣（51岁）目前是经发局执行副总裁，负责监管行业发展、政策和规划等关键职务。过去几年，他领导了本地农业食品业的发展，为接下来掌管食品局提供相关经验。

此外，卫生部和保健促进局星期一也发文告宣布，任命黄锦贤为保健促进局主席，任期从今年4月1日开始至2027年3月31日，现任主席李瑞全则于3月31日退休。

李瑞全自2017年4月1日起担任主席，监督保健促进局支持全国对抗糖尿病，增加健康食品和饮料的选择，推出营养等级措施。在他的监督下，当局在社区、学校和工作场所都建立了伙伴关系网络，将健康的生活方式融入国人的日常生活中。

即将上任的新主席黄锦贤是胜科工业集团总裁兼首席执行官，拥有30年的战略领导和管理经验，对全球能源转型、新加坡劳动力发展等领域都有贡献，并自去年10月起担任保健促进局的成员。

文告指出，黄锦贤将提供有效的领导，例如配合健康SG计划，进一步推动全国健康促进工作；制定疾病预防战略；加强当局与医疗保健以及政府机构合作的健康生态系统，协助建立良好的伙伴关系等。