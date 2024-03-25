延续传统饼干香火 保留回忆里好滋味

一排排铁罐，琳琅满目的饼干，看得成人小孩都嘴馋，恨不得一包包收入囊中。

张健兴（57岁）因为喜欢吃饼干和月饼，20岁服完兵役后，就到一间饼家打工。他先是送货司机，后来成为销售员，并在2005年决定创业，批发分销饼干。他在2011年接手朋友位于大巴窑8巷巴刹的档口，有了自己的传统饼干实体店。

他说，创业至今，一直希望发扬传统饼干，让更多人，尤其是年轻一代继续吃到这些好味道。他在2015年，因为员工难请，结束了批发生意，专心经营巴刹档口。

“做这行，不会赚大钱，它是低利润的生意，但是你会有种满足感。听到顾客的夸赞，说‘这里很美，东西很齐全，包装很漂亮，现在居然还能找到这种店’，心里就满足了。”

张健兴说，好些顾客是特地从榜鹅、盛港甚至是裕廊来的。“在新市镇，要买到这些传统饼干不容易。他们可以到超市买，但那些都是工厂包好的，虽然名称一样，但味道就是不同。”

他透露，这多少和货源有关，而且小档口的饼干也相对比较新鲜。

至于经营传统饼干档口的难处，张健兴直言：“我们最怕没有顾客上门，所以价格方面，尽量做到经济实惠，还要服务友善，做事速度快……就是比较有人情味。”

张健兴信心满满地说，不论是老中少，都能在他的摊位找到心仪的饼干。他也坚信，尽管市场上的饼干选择多，传统饼干还是能占有一席之位。

问及他最喜欢的传统饼干，张健兴笑说：“我都爱，它们都是我的孩子，怎么能偏心呢？”