脸书帖子或破坏本地和谐 我国要求以色列驻新使馆删除

以色列驻新加坡大使馆星期天（3月24日）在脸书发文，指《可兰经》中多次出现“以色列”一词，却从未提到“巴勒斯坦”。我国内政部长兼律政部长尚穆根说，这个帖子在很多方面都是错误的，并且试图改写历史，还可能破坏我国的安全与和谐，“完全不可接受”。

以色列大使馆在我国政府要求后已经删除帖子，并指帖子是未经批准发出的，发文者已面对纪律处分。

尚穆根星期一（25日）下午告诉媒体，内政部与外交部就此帖子沟通后，向以色列大使馆明确表达了我国观点，并要求删除帖子。“因为从新加坡的安全和安保角度来看，这是不可接受的。”

他说，本地的犹太社群为我国和社区贡献良多，当局也关注本地每个人的安全，包括回教徒、犹太人等少数群体。这种“在很多方面都是错误的”帖子可能引起愤怒，煽动紧张情绪，并蔓延至现实环境里，使本地犹太社群陷入危险。

尚穆根：凡影响人民安全及我国和平与和谐 政府会干预

尚穆根说，有些大使馆有时会发表一些我国不同意的声明，但政府出于尊重对方主权，一般不会干涉。

“不过，凡影响到新加坡人民的安全，并影响到我们的和平与和谐的，我们就会干预。”

他指出，有关帖子选择性地引用宗教经文来表达政治观点，这是不对的。“在当前局势下，以色列大使馆利用《可兰经》来达到这个目的更是错上加错。”

尚穆根也批评帖子企图改写历史。“试图改写历史之前，发文的人应该看看联合国决议，看看以色列在过去几十年的行为是否符合国际法。”

以驻新使馆：尊重我国宗教种族和谐 已对未经批准发帖者采取行动

以色列大使馆发言人受询时指出，大使馆尊重新加坡的宗教和种族和谐，并已对未经批准就发帖的人采取行动。

出于安全原因，大使馆不透露发文者的姓名或职责。发言人说：“不过，我们向大家保证，社交媒体上的那个帖子是在没获得必要批准的情况下发布的，相关人士已经受到严厉处罚，并将面对内部纪律处分。”

针对大使馆的答复和所采取的行动，尚穆根星期一晚上在哈里德回教堂（Khalid Mosque）的开斋饭会上致辞时说：“从某种意义而言，这是件好事，因为他们承认这个帖子从一开始就是错的，根本不应该发布。”

维文：事件提醒我们须注意言辞

外交部长维文医生星期一下午总结中东访问行程时也指出，这起事件提醒我们须注意言辞。他说，在种族、语言和宗教管理方面，“我认为我们是一个积极的榜样。 ”

维文较早前也发布声明，指引用经文来表达政治观点“非常不恰当”。

马善高：促请大家保持冷静文明

主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高在脸书发文说，有关帖子缺乏敏感度和尊重，违背了我国相互尊重和理解的精神。“无论是新加坡人还是旅居新加坡的外国人，都不能做或说任何会破坏我国宝贵社会和谐的事情。这种缺乏敏感度、不恰当的信息会造成伤害，会在我国各社群之间散播互不信任。”

他说：“我看到这则帖子时感到非常难过，也理解我们社群所感受到的委屈。但我促请大家保持冷静和文明，继续维护我们社群之间的信任、和平与和谐。”