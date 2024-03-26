厌倦朝九晚五生活 银行经理转行当房产经纪

林毅桀（32岁）本来可以子承父业，在中峇鲁一带经营知名的鸡饭生意，却成为了一名房产经纪。

升上大学前，林毅桀曾想过，今后是跟随父亲的脚步，还是像亲戚那样，成为承包商或车商。他进入新加坡国立大学房地产系，在一家房地产公司住宅销售及租赁部实习时，到过不少高端的公寓，觉得这类业务更具人性化，对这方面产生兴趣。

大学毕业后，林毅桀加入一家跨国银行。一年半后，他已是信用卡部门的产品经理。然而，每天早出晚归，让他逐渐厌倦了“企业之磨”（corporate grind）的生活。一番思考后，他决定不走通过跳槽升迁之路，也不想当街搭讪卖保险。由于已有房地产本科文凭，无须再考取房产经纪执照，林毅桀决定成为房产经纪。

刚入行不久，由于缺乏经验，林毅桀被算计过。一次，他已代表买方正式出价、开出支票，代表卖方的经纪竟利用支票照片请其他潜在买家开出更高价格，结果交易最后泡汤。这件事让林毅桀深切体会到，不可轻信他人。

佣金越高，收入自然越高，但让林毅桀感到最有成就感的一宗交易，佣金不到3000元。2021年，他协助一名遭遇家庭变故的单身女客户买下一个二房式转售组屋单位，让母女俩有了安身之所。“赚的钱不多，我却与对方建立了真挚友谊。”

他补充，冠病疫情期间，有不少经纪入行，大家的网络营销方式也更多样化。如今，拍摄家居参观的视频已不足够，还得做一些解读有关房地产新政策等内容的视频，才能吸引眼球。