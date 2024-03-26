私巴撞栏杆冲车道 司机跳上车逆驶逃

司机下车前疑忘拉手刹，私人巴士撞倒分界堤栏杆，冲入反方向车道，再冲上草坪。司机发现后，竟跑上巴士将车开走，逆行约100米后逃之夭夭。

这起车祸发生在星期二（3月26日）早上约9时30分，地点是勿洛北2道第410座组屋，靠近勿洛心动大厦的路段。

《新明日报》接获热心读者莫先生（61岁）通知，指星期二早上在家中突然听到外面传来撞击声，伴随着巴士鸣笛声，探头查看时，看见一辆私人巴士撞毁中央分界堤的栏杆，不仅冲入对面车道还冲上草坪，最后因撞到树才停下。

他提供的视频显示，巴士之后倒退，然后逆向行驶，扬长而去。期间，路上多辆汽车和巴士纷纷闪避，过程险象环生。

《新明日报》记者赶到现场时，交警已在现场指挥交通，并封锁其中一条车道，导致交通受影响。

据观察，巴士至少逆行约100米，经过一个有交通灯的路口时，转入正确方向的车道后继续逃离现场。被巴士撞倒的树倒在人行道上，现场一片狼藉，有工人正将被撞毁的分界堤栏杆移到一旁。

当局派工人清理被撞毁的栏杆。（庄耿闻摄）

目睹事发过程的韩先生（50岁）告诉记者，当时巴士停在勿洛心动大厦下车点的不远处，但停了约两分钟左右，巴士突然开始移动。

“我的车就停在巴士后面，我看到巴士车门是开着的，没有人在里面，车就开始移动了，可能是没拉手刹。”

他说，巴士撞树后，看到相信是司机的男子跑向巴士，之后就开车离开现场，他随即报警。

据他所知，巴士应该是载送乘客后停在下车点，但没想到发生这样的事情。

警方受询时证实，33岁男巴士司机怀疑酒驾被捕，调查进行中。

巴士司机涉酒驾被警方逮捕。（王丝绮摄）

完整报道，请翻阅2024年3月26日的《新明日报》。