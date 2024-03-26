称女友人被骚扰 少年与四同伙逼17岁男喝尿下跪

称女性朋友被骚扰，17岁少男与四名同伴霸凌另一名17岁少男，逼脱衣、喝尿、跪下道歉等。

17岁被告星期二（3月26日）早上承认一项使用致命武器纠众闹事的罪行，另两项蓄意伤人和偷窃的控状，由法官下判时一并考虑。被告有四名同伙，年龄介于16岁到18岁，受害者则17岁。

事件发生在去年3月20日，地点是在武吉巴督一带的多层停车场顶楼厕所。

根据案情，去年3月，其中一名18岁同伙与被告以及其他人见面，指受害者一直在骚扰他的女性朋友，并告诉他们，自己会通过朋友的Instagram账号，诱受害者见面，然后趁机打对方。被告和其他同伙答应陪同。

3月16日，18岁同伙用朋友的Instagram账号给受害者发短信，称在厕所见面发生性关系，受害者同意在20日傍晚6时半见面。

当天，被告和同伙在停车场碰面，18岁同伙带着蓝色小背包，他称也带着巴冷刀，想用来吓唬受害者，接着让两名同伙排尿在瓶内。

过后，18岁同伙躲在厕所里，被告和其他人则在附近的阶梯等待。

受害者抵达后，敲了厕所门，18岁同伙开门将他拉进厕所，手里拿着巴冷刀，其他同伙这时也一起进去厕所。

18岁同伙用巴冷刀架在受害者的颈部威胁，要他脱衣。受害者因害怕只能照做，18岁同伙也用手机拍下过程，接着还揍了对方脸部两次，用膝盖撞了对方的脸，最后命令受害者道歉，并拍下他光着身体跪着道歉的视频。

18岁同伙用巴冷刀拍打受害者的脸部，还将刀尖放进对方嘴里，逼受害者喝尿。被告过后也对受害者拳打脚踢。

一群人离开前，18岁同伙威胁受害者，如果报警，就会再回来攻击他。

当晚9时20分，受害者回家，父亲发现他受伤，带他到医院并报警。根据医疗报告，受害者左眼、左脸颊和嘴唇都有淤伤，左脸和头皮上有抓痕。

被告和同伙最终在事发两天后被逮捕，警方也在18岁同伙家里起获巴冷刀。

被告的代表律师求情时说，被告在案件中更多是扮演跟随者的角色，他确实对受害者挥拳，不过被告不是第一个伤害受害者的人。

法官下令提交缓刑监视报告和改造性监禁报告。案展到4月2日下判。