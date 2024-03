孟文能受委为我国首任气候行动大使

新加坡金融管理局前局长孟文能受委任为我国首任气候行动大使,兼任国家气候变化秘书处高级顾问。他接下来将代表我国出席国际气候行动活动,领导新加坡在国内外的气候行动工作。

国家气候变化秘书处星期二(3月26日)发文告宣布,孟文能(Ravi Menon)4月1日出任我国首任气候行动大使,以及国家气候变化秘书处高级顾问。

身为气候行动大使,孟文能将主导我国的内外气候行动,包括代表新加坡出席国际气候行动活动,在国际讨论与集体行动方面做贡献。他也将与利益相关者尤其是商界合作,推动公私合作伙伴关系,以把握良机协助企业在低碳未来取得成功。

国家气候变化秘书处高级顾问的职责,则是针对我国的气候政策和气候行动,向秘书处提出建议。

国家气候变化秘书处说,气候变化对全球构成生存威胁,新加坡一直致力于应对气候变化,包括宣布最迟在2050年实现净零排放。“新加坡积极促进国际合作以催发全球气候行动,并将利用全球中心的优势来实现这一目标。新加坡将同时把握新的经济机遇。 ”

前后在金管局工作29年

孟文能1987年加入金管局,2011年出任局长,前后在金管局服务29年,是至今任职最久的金管局局长。期间,他帮助我国建立起绿色金融生态系统,并支持新加坡和亚洲面向低碳未来。

他领导金管局制定转型融资分类法,组建国际联盟促进转型信贷,并建立亚洲转型融资伙伴关系(Financing Asia’s Transition Partnership),以解决气候融资不足的问题,提高绿色金融的可融资性。

孟文能拥有强有力的气候融资国际联系网络,曾出任中央银行与监理机关绿化金融系统网络(Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System),以及格拉斯哥净零金融联盟(Glasgow Financial Alliance for Net Zero)亚太区顾问委员会等国际机构的主席。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤星期二在行政服务常年晚宴上致辞时说,孟文能最近在国内和国际上倡导可持续金融,为新加坡在这方面的牵头行动定位。接下来,孟文能将继续发挥他丰富的经验与才能,推进气候行动。

学者:新职位凸显我国对气候变化的重视

新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文接受《联合早报》访问时说,应对气候变化的行动需要国际的共识、合作与承诺。气候行动大使一职与美国总统气候特使相似,凸显我国对气候变化问题的重视,而且准备做得更多。

他认为,在这方面,孟文能多年来在金管局和贸工部的经验能发挥关键作用。“气候变化解决方案必须在经济上可持续,才能够获得广泛支持。建立绿色金融生态系统是必要的,孟文能受任命表明新加坡有意在这方面成为思想领袖。”

新加坡国立大学政治科学讲师李虹慧博士说,旧式的环境治理往往以指挥与控制(command-and-control)为基础,即由政府做出决策,而此次委任气候行动大使凸显政府认识到,应对气候变化的重要步骤之一是促进更紧密的合作。

“这次任命向本地和国际企业发出清晰信号,就是我国严正看待气候变化,并采取合作的态度,企业接下来也须正视如何减少碳足迹。”