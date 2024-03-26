每滴水用三次回收率业内最佳 晶圆厂节水10年获表彰

晶圆系统公司通过改善滤水技术和利用创新的解决方案来提高用水效率，10年来一直保持业内最高的67%水回收率，每一滴水可再循环利用三次。这家公司因此继2013年后再获颁新加坡水源成就奖。

晶圆系统公司（SSMC）资深厂务经理胡卫民介绍，公司使用的水一般可分为超纯水（Ultra Pure Water）和普通工业用水。用过的水经厂内的废水分流系统检测后，输送到水滤系统，以过滤水里的氟和有机物，接着再根据水的质量决定是否再循环利用。过程中，一部分水直接输入冷却塔，用来为机械设备降温。

目前，这家公司厂房的平均水回收率为67%，远远超越业内45%的平均回收率，即一滴水几乎循环使用三次，直至无法再滤净才排掉。

SSMC执行总裁林巽指出，自2002年以来，公司便与公用事业局合作，成为首家100%使用新生水来生产晶圆的半导体业者。公司长期以来积极投资于节水项目，除了履行环保责任，也有助在激烈的市场竞争中节省成本。

“水是制造晶圆所需的关键资源，我们每天要用到大约5000立方米，相当于两个奥林匹克泳池的水量。因此，节约用水非常重要，尤其是在水资源昂贵的新加坡。虽然落实节水项目的资金庞大，回报期也很长，但长远来看，仍然有利于公司的收益和可持续发展。”

SSMC积极节约用水，再度获得公用事业局颁发的新加坡水源成就奖。公用局星期二（3月26日）在滨海湾花园举行颁奖礼，颁发新加坡水源成就奖、水效率奖和水效率奖的“项目”类别。永续发展与环境部长傅海燕和永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆是颁奖嘉宾。

傅海燕：拨款资助企业提高用水效益 每日省7000万公升水

傅海燕致辞时说，到了2065年，我国用水需求将增加一倍，非住宅领域的需求将占三分之二。因此，管理非住宅领域的用水量对于我国水资源的可持续发展至关重要。

她指出，公用局一直在支持企业提高用水效率，并且扩大省水基金的涵盖范围，将水资源回收项目的资金顶限从100万元大幅上调至500万元，为企业落实水资源回收项目提供更多资助。“截至目前，公用局已拨出近400笔资助款项，投放于企业提高用水效益的项目，每天可节省约7000万公升的水。”

新加坡水源成就奖和水效率奖每两年评选一次，表彰在提高用水效率和促进节约用水方面表现杰出的企业和组织。此次水源成就奖还有另两个得奖者，即弥陀学校和亚马逊网络服务（Amazon Web Services）。

弥陀学校校长陈珊珊（左）和新捷运规划与项目部主管蔡英强（右）分别代表学校和公司接受新加坡水源成就奖和新设立的水效率项目奖项。（梁麒麟摄）

水效率奖的得奖者则有35个，来自12个不同领域的企业和机构，包括商场、市镇会和酒店。新增设的水效率奖“项目”类别则有八个得奖者，包括新捷运、维他奶（Vitasoy）集团以及美光科技（Micron）等企业的创新水回收项目。

其中，新捷运改善了乌鲁班丹和实里达车厂的自动洗车系统装置，包括缩小喷嘴的尺寸，以减少用水量和增加水压，并且增加车厂的水泵，以输送更多再循环水来清洗巴士。整体而言，这个项目使新捷运每辆巴士的节水率达25%，为业界树立了典范。