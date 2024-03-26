涉恐吓炸毁台湾政治人物 男子还押两周评估精神

涉嫌在脸书向台湾政治人物发出炸弹恐吓，男子星期二（3月26日）早上被控上庭，被令还押两周接受精神评估。

《联合早报》早前报道，新加坡警察部队星期一（25日）发文告说，警方在3月4日早上11时35分接到一起炸弹恐吓的通报。台湾国民党立法委员罗智强在脸书发文，声称收到来自新加坡的炸弹恐吓，一名女网民看到贴文后通报警方处理。

勿洛警署展开调查，迅速确认涉案53岁男子的身份，并在接到通报的12小时内捉人。事后的调查显示，男子其实并无意图执行炸弹恐吓的行动。

被告卢鹏森（译音，53岁）星期二在国家法院被控，他面对四项散播威胁性虚假信息的控状。

根据控状，被告于2024年2月28日至3月1日，涉嫌通过脸书向台湾国民党立法委员罗智强和立法院长韩国瑜发出炸弹威胁。

被告在贴文中扬言要炸毁台湾的立法院，甚至放话要把罗智强炸得粉身碎骨，也会在韩国瑜的家中放置炸弹，炸死韩国瑜及其家人。

据了解，罗智强在接到恐吓后，马上向台北市警察局报案。台湾警方的初步调查显示，发出炸弹恐吓信息的账号持有人是外籍人士，而且人在境外。警方说：“这名网民经常在脸书针对时事议题发表看法，也多次到台湾活动。”

被告星期二面控后，控方要求将他还押心理卫生学院两周进行精神评估。

被告：曾要求罗智强和韩国瑜点阅脸书页面

被告通过华语通译员向法官表明他有意聘请律师，并指出他设计了一张图表，也曾找过罗智强和韩国瑜，要求两人点阅他的脸书页面。被告说，图表与环保有关，他是要帮助，而不是伤害他人。

法官最后批准控方申请，下令还押被告两周进行精神评估，案展4月9日过堂。

新加坡警察部队强调，当局严正看待所有安全威胁相关的事宜，并会毫不犹豫地对任何以虚假威胁引起公众恐慌的人采取行动。除了对公众造成恐惧和不便之外，制造虚假威胁还会造成公共资源的浪费。

散播威胁相关虚假信息的罪名一旦成立，被告将面对最长七年监禁，或罚款最高5万元，或两者兼施。