TikTok上宣传非法放贷抵债 女佣判监八周罚3万元

女佣向非法借贷商借钱后，因无法偿还债务而听从对方指示，在社交媒体宣传非法借贷活动抵债，被判坐牢八个星期和罚款3万元。

来自印度尼西亚的女佣艾达·尤利亚蒂（Ida Yuliati，43岁）星期二（3月26日）在国家法院承认一项抵触放贷人法令的罪名，指她使用个人TikTok账号，为非法放贷商打放贷广告。

案情显示，被告想找人借钱，于2023年2月16日在社交媒体TikTok看到一则放贷广告后，点击广告中的WhatsApp链接与对方联系。

一个名叫“山姆”、自称是菲律宾注册借款商Cashtank Financing Corporation（简称CFC）代表的男子过后跟被告交涉。被告于是向“山姆”提供了个人信息，其中包括她的工作准证复印本和雇主的联络号码。

接下来的五个月内，被告三次向CFC借款，数额从445元至890元。被告前两次连本带利还清债务，第三次贷款890元后便无力归还。

CFC职员“约翰”于是找上被告，威胁她开设一个TikTok账户，代CFC打放贷广告，否则他会联络被告的雇主。

庭上透露，被告事后开设了个人账户，账户页面附上了CFC的联络方式。

从2023年6月至8月间，被告20次利用自己的TikTok账户协助宣传CFC的非法借贷活动，上传内容则都由“约翰”安排。

据报道，新加坡警察部队在2023年6月至8月间，接到超过10起报案，指一个TikTok账户在宣传非法借贷活动。

当局随即展开调查，锁定被告身份后展开逮捕，并于2月28日将她控上庭。

警方强调，当局将继续对涉及非法借贷活动，包括在社交媒体宣传类似服务者，采取严厉的执法行动。无论他们扮演什么角色，都将被绳之以法。