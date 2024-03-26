调查：更多偶尔吸烟者 使用电子烟或加热烟草产品

每周抽少过10根烟的“偶尔吸烟者”这几年有所增加，从2021年第三季的2％，增至去年第四季的3.2％。当中，使用电子烟或加热烟草产品的人数也呈上升趋势。

根据市场调查公司Milieu Insight星期二（3月26日）发布的调查结果，每周抽至少10根烟的“经常吸烟者”（regular smokers）从2021年第三季的10.5％，滑落至去年第四季的9.5％。

同一时期，“偶尔吸烟者”（occasional smokers）增加1.2个百分点；已戒掉香烟的前吸烟者从12.6％增至14.1％；从不曾吸烟的人从74.9％下滑至73.2％。

Milieu Insight自2021年第三季起，每个季度都进行线上匿名调查，了解香烟和替代尼古丁产品，包括电子烟在新加坡的普及率。每个季度调查的参与者人数介于5923人至6550人，年龄介于21岁至69岁。

我国从2018年起全面禁止电子烟，但仍有人通过社交应用、上网或在出国期间购买电子烟。近年来，本地使用和拥有电子烟被捕的人数逐年攀升。

调查发现，使用电子烟或加热烟草产品（heated tobacco products）的人从2021年第三季的3.9％，增至去年第四季的5.2％。

“经常吸烟者”中，同时使用电子烟或加热烟草产品的占比在2021年第三季为17.6％，去年第四季是17.7％，大致保持不变。不过，同时使用电子烟或加热烟草产品的“偶尔吸烟者”在同一时期，从33％增至37.6％。

最多人使用电子烟及尼古丁贴片等替代尼古丁产品

去年第四季的调查中，最多人使用的替代尼古丁产品是电子烟，占了4.8％。其次是尼古丁贴片（2.5％），再来是尼古丁口香糖（1.9％），加热烟草产品（1.3％）和处方药（1.2％）。

根据同一季度的调查，“经常吸烟者”会同时使用电子烟或加热烟草产品的五大原因为减少所抽的香烟数量（47％），减少二手烟或令人不舒服的味道（44％），想尝试不同的产品（42％），相信替代产品没有那么伤身（42％），以及替代产品比较便宜（39％）。

这一群“经常吸烟者”每周会抽11根香烟。相较之下，只抽香烟的“经常吸烟者”每周抽80根香烟。

至于只使用电子烟或加热烟草产品的用户中，促使他们做出这个选择的五大原因为要减少所抽的香烟数量（51％），减少二手烟或令人不舒服的味道（47％），比较喜欢替代产品的味道（39％），替代产品比较便宜（30％），以及想要尝试不一样或新产品（25％）。