西北善心100俱乐部扩大援助 受惠居民一年料增至近4万

西北善心100俱乐部今年初扩大服务范围，为区内有需要的居民提供食品援助以外的紧急与基本需求帮助，预计一年可惠及近4万人。为了能更好地支持这些助人计划，俱乐部希望获得更多捐助。

西北善心100俱乐部（Club-100 @ North West）创立于2008年，目前有700名会员。这些个人与企业会员每月捐出至少100元，投入西北食品援助基金。俱乐部通过登门派送食物及提供购买日用品的礼券，协助区内低收入者。这些年来，累计受益居民已超过10万人。

俱乐部今年1月扩大服务，除了食品援助，也对面临其他经济困难的居民提供帮助，例如帮助他们应对生活费上涨、养育子女或突发情况等方面的困难。俱乐部估计扩大服务后，一年可让近4万人受益，比过去增加8000人。

西北区居民黄碹（72岁）10年前中风，无法继续工作，如今独自居住在租赁组屋，生活依靠政府每个月的资助。这名西北服务周与西北区临时财务援助的受益者说：“这些帮助我应对不断上涨的生活费。我还获得护理包，里面有多种食品，让我不必为三餐担忧。”

保安员莎伦（62岁）说：“我的工作需要长时间站立，导致脚踝肿胀。我每个月的工资只够应付基本的日常开销，所以我申请了西北区临时财务援助来支付医药费。”

俱乐部能够提供更多帮助全得益于善心人的慷慨解囊。俱乐部因此在星期二（3月26日）举行晚宴答谢捐款者。

油池基层组织顾问兼西北区市长任梓铭致辞时说，西北善心100俱乐部16年来坚持为贫困居民提供食品援助，也希望能支持其他的紧急与基本需求。它扩大了服务，希望能汇聚更多热心捐助者，无论是个人或企业，一同出力，携手共建一个乐于奉献的社区。