本地四商会展开宣导活动 提醒消费者勿使用电子烟　

本地四个商会展开合作，在咖啡店、杂货店和迷你市场张贴海报和贴纸，提醒公众持有、购买和使用电子烟和加热烟草产品，属于违法行为。

这四个商会是新加坡福州咖啡酒餐商公会、琼侨咖啡酒餐商公会、新加坡迷你市场公会和新加坡杂货店联谊会。它们旗下的会员约有780个。

四个商会星期二（3月26日）发文告说，使用电子烟的人数有所增加，尤其在烟草税于去年2月调高15％后，烟草产品和非法电子烟的价格差距扩大。这引发商家和社区关注。商会希望通过宣导活动，让公众更了解拥有、购买和使用这类非法产品，会面对哪些刑罚。

商会印制3000个贴纸和2000张海报

为此，商会印制3000个贴纸和2000张海报，让会员张贴在自己的咖啡店、迷你市场或杂货店内。

海报和贴纸上写着：“持有、购买和使用电子烟和加热烟属于违法行为，并助长社区犯罪活动及治安问题。最高可处以2000元罚款。”

福州咖啡酒餐商公会主席洪宝兴说，很多人其实不知道使用和拥有电子烟是违法的。“咖啡店来来往往的人很多，要是能在这里展开宣导活动，相信可以提高宣导效率。”

问及曾否看见公众在咖啡店使用电子烟，洪宝兴说偶尔会看到。咖啡店如今张贴这些宣导海报，工作人员之后要是看到这种情况，可以上前提醒对方这是非法的。“一开始可能会有人不高兴，但预计不会出现什么大问题。”

卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤玛赞，3月初在国会拨款委员会辩论卫生部开支预算时说，除了加强执法和宣导，卫生部正在评估烟草（广告与销售控制）法令下，电子烟相关违法行为的刑罚，以确保严厉打击这类犯罪行为。

卫生部和卫生科学局也正同通讯及新闻部，以及资讯通信媒体发展局合作，加强对在线电子烟销售和广告的检测和删除。