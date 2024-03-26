李总理：新加坡印度双边合作进展顺利

新加坡与印度的双边合作进展顺利，印度—新加坡部长级圆桌会议正推动两国，在数码化和技能发展等前瞻领域展开合作。

来新访问三天的印度外交部长苏杰生星期一（3月25日）到总统府会见李显龙总理。李总理星期二（26日）在脸书发文说，两人就近期的国际和区域形势发展交流意见。

李总理强调，新加坡和印度是长期伙伴，两国的双边合作目前进展顺利。他的贴文写道：“愿新加坡与印度的关系继续繁荣发展。”

李总理所提到的印度—新加坡部长级圆桌会议（India-Singapore Ministerial Roundtable），是两国自2022年起召开的高级别会议。首届会议于2022年9月17日在印度新德里举行，包括副总理兼财政部长黄循财在内的四名内阁部长，代表我国出席。

黄循财去年7月访问印度时说，印度—新加坡部长级圆桌会议推出以来，已落实我国无现金支付平台PayNow与印度统一支付接口（Unified Payments Interface，简称UPI）的连接，供两地用户使用手机号码、UPI身份或虚拟付款网址（VPA）实时转账和接受付款。

苏杰生星期一在脸书发文说，他向李总理转达印度总理莫迪的问候。苏杰生说，他非常重视李总理对世界局势的看法，李总理对新印关系的正面评价，也一直是维系两国关系的力量源泉。

苏杰生此行也会见了黄循财、国务资政兼国家安全统筹部长张志贤、外交部长维文医生、贸工部长颜金勇，以及内政部长兼律政部长尚穆根。

黄循财星期一会见苏杰生后，在脸书发文说，两人谈到在数码化和供应链韧性等领域扩大合作，也讨论近期的区域形势发展和全球格局的复杂性。

苏杰生则在脸书上说，他很高兴能与黄循财会晤。两人就推进两国关系，尤其是新时代科技，分享彼此观点。他们也就不断变化的全球经济形势交换意见。

苏杰生此次东南亚之行，包括访问菲律宾和马来西亚。他星期一已结束访问新加坡，并续程菲律宾。