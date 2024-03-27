勿洛致命火患再传噩耗 唯一幸存者苦撑一年多离世

同屋男子清晨出门前抽烟，未灭烟蒂引发大火，造成屋内三人罹难的勿洛组屋火患再传噩耗，唯一的幸存者在苦撑一年多后，于吉隆坡过世。

这起致命火患发生在2022年5月13日清晨6时许，勿洛北2道第409座组屋的四楼单位发生火患，四人受困单位内，他们是女屋主曾爱玲（56岁），以及租住一间睡房的马来西亚籍夫妻陈顺强（35岁）、柯佩仪和三岁女儿陈慧恩。

曾爱玲、陈顺强和陈慧恩事后不幸身亡，柯佩仪则陷入昏迷送院抢救，虽然她后来苏醒，但无法说话，身体也动弹不得。

在本地住院两个月后，柯佩仪的家人接她返回吉隆坡的家乡继续接受治疗。一年10个月后，吉隆坡传来噩耗，36岁的柯佩仪已于上个星期天（3月24日）凌晨零时30分过世。

不愿具名的亲属接受《联合早报》访问时说，柯佩仪送回吉隆坡时，家人看到躺在病床上的她，个个都感到很痛心。“之前见面还好好的，回来时人却躺在病床上，让人非常痛心。”

家人原本抱着一线希望，将柯佩仪送到吉隆坡医院进行电脑断层扫描（CT Scan）和脑电波等检查，但她因为吸入过多浓烟，导致脑部受创而成为植物人。

尽管如此，家人没有放弃希望，把她接回家轮流照顾，像以往一样与她话家常。“虽然她动不了，也无法说话，但她可以眨眼，我们都觉得她还是有意识的，能听见我们说话。”

虽痛心却是一种解脱 家属：担心她清醒时不知如何面对丈夫女儿离世

卧床的这段日子，柯佩仪只能通过输液管进食，长久下来身体日渐消瘦，抵抗力也逐渐变弱。星期六（23日）晚上，柯佩仪的呼吸突然转慢，不久便离开人世。

“这一年多来，家人已经调整心态，有了心理准备，但她离世时，我们还是很难过。”

柯佩仪的离世叫家人难受与不舍，但换个角度来看，离开对她和家人而言也算是一种解脱。“我们担心有朝一日她清醒时，不知道如何面对丈夫和女儿离世的事实。”

柯佩仪的双亲年过六旬，她在家中排行老二，有一个哥哥和两个妹妹。家人将为柯佩仪举办追悼会，之后会把她的骨灰，与丈夫和女儿摆在一起。

东海岸集选区议员陈杰豪对柯佩仪过世的消息感到难过。“我向家属致以最深切的慰问，也希望柯佩仪能够安息。”

根据柯佩仪生前开设的YouTube账号，她从2021年开始和丈夫一起拍摄视频，分享两人在新加坡的生活点滴。出事前两周，她还曾上载一段夫妻俩开心夹娃娃的视频。

记者向受访亲属索取一家三口的全家福时，亲属翻找许久，才找到一张三人跟另外四名孩童的合照，这也是唯一一张三人都入镜的照片。根据众筹网站希望之光的资料，柯佩仪在本地工作11年，原本打算一家在此落地生根，让女儿在这里受教育。事发前三天，柯佩仪才从老家把女儿接过来新加坡游玩，没想到一场无情的大火使这个家庭彻底破碎。

公众后来帮家属筹得11万8000多元，作为医疗费和将她送回马来西亚的费用。

验尸庭在审理这起火患时揭露，事发当天凌晨5时许，曾爱玲的男友出门上班时，把未熄灭的烟蒂搁在客厅的纸箱上就离开，他约15分钟后联系曾爱玲，要她帮忙把烟蒂丢掉。曾爱玲照办后回房休息，岂料不久后起火燃烧，屋内四人受困单位，无法逃生。

验尸官指出，虽然曾爱玲把烟蒂取走，但热度还是导致纸箱继续升温，最终窜出火苗，因此裁定这是一起不幸的意外。