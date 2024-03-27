张志贤：应对外部挑战 新一代政治与公共服务领导层须紧密合作

俄乌战争和以哈冲突将对大国间的关系产生深远且长期的影响，使全球合作更加困难，也加深全球的社会分化。美中两国的竞争，不仅阻碍更开放的全球经济，还增加发生冲突的风险。



国务资政兼国家安全统筹部长张志贤指出，我国未来面对的将是个支离破碎的外部操作环境：脱离（diconnect）、中断（disruption）和分裂（division），新加坡的未来在很大程度上将取决于如何应对这些挑战。

“新加坡能够成功应对这些挑战的唯一方式是人民保持团结一致，为了共同利益而共同努力。这将需要新一代的政治和公共服务领导层之间强有力的合作伙伴关系。”

行政服务常年晚宴 强调“5C”操作原则

张志贤星期二（3月26日）在行政服务常年晚宴及擢升仪式上致辞时，向在场约320名公务员讲述自己50年公共服务生涯中的观察。他说，新加坡的成功建立在“5C”的操作原则上。



一是连接性（connectedness），新加坡的繁荣和进步源于融入开放和互联的世界；



二是创意（creativity），在应对当今的挑战时，目标不应该只是在限制范围内进行优化，而是找到重新定义，并突破这些限制的方法；



三是凝聚力（cohesion），社会的团结是我国最大的力量源泉，团结则存，分裂则亡；



四是勇气（courage），对政治领袖来说，政治要取得成功，并造福国家，勇气意味着愿意并坚持做出符合新加坡及新加坡人最大利益的决定，特别是有关决定是痛苦或不受欢迎时，须为这些决定辩护和带动选民。对于公共服务领导人来说，勇气意味着愿意为了新加坡的最佳利益，提供深思熟虑的建议及观点，即使这些观点跟部长的不一致。“当然，我们的部长们也须接受多元和不同的观点，并将这些观点纳入考量。”



五是领导层的连续性（continuity）。张志贤说：“我们的三代领导人都成功地做了领导责任的交接；与此同时，也要持续为新加坡的生存和繁荣提供优质治理的愿景、动力和诚信。”



张志贤指出，他与第四代领导层共事多年，对他们充满信心，相信我国将再次成功度过政治领导层的更替。



“他们是优秀且有能力的人才。他们的心在正确的地方，和你们一样，他们希望新加坡变得更好。他们也展示能够团结合作。他们正在引进更多有能力和忠诚的人士，进一步加强团队。”



今年共有25名公务员加入行政服务官的行列，另有62名行政官获得擢升。



张志贤也向三名近期退休的常任秘书级别公务员致谢。他们是在公共部门服务了36年的孟文能（Ravi Menon）和陈丽芬，以及服务了33年的罗锦贤。孟文能退休前是金融管理局局长。

公务员首长叶成昌在晚宴上致辞时，也敦促公共服务领导人向政治领导人，为新加坡的福祉提供诚实的意见和建议。他说，我国下来将进行政治领导层的更替。“继续全力支持政治领导层及他们对新加坡的优先事项，是公共服务的责任，也是行政服务的责任。这就是我们的制度运作方式。这也是我们必须继续努力使政府体制取得成功，造福新加坡和新加坡人民的方式。”