各部门常任秘书今年起接受培训 强化数码科技能力

今年起，所有常任秘书将参加培训，强化数码科技能力，以更好地利用和部署这类先进技术。



公务员首长叶成昌星期二（3月26日）在行政服务常年晚宴及擢升仪式上，宣布这项新的培训计划。



叶成昌说，科技领域瞬息万变，我国行政服务人员须掌握这方面的新技能，以更好地利用和部署先进技术。为此，政府将率先为各部门常任秘书开办培训课程，强化他们的数码科技能力。这项课程未来将扩展至其他高级公务员。

“我们每个人都必须对从事新工作、发展新能力、获取新经验和接触新观点，保持开放态度。”

叶成昌指出，不论是人工智能、大国竞争、气候变化，还是人口结构转变等，世界正发生深刻的变革。他引述加拿大总理特鲁多的话说：“变革的步伐从未如此之快，但也不会再如此之慢。”

化变革为机遇 创造可持续且有竞争力经济

叶成昌说，许多变革都很复杂，譬如我国须同时在社会、能源结构和经济上转型，以实现去碳化，但如果我国能将这些变革转化为机遇，就能为新加坡人创造可持续、有竞争力的经济。

他也提到，新加坡社会在发生变化，由副总理兼财政部长黄循财领导的“新加坡携手前进”运动，就是对变化的回应。这项运动旨在加强我国社会契约，为新加坡人提供更多机会，并在人生的每个阶段提供支持和保障。

叶成昌说，公共服务部门也须不断革新思维及工作方式，作为领导者的行政服务人员，更须掌握更多技能和累积更多经验，与私人企业、民间机构和国际伙伴强化合作。

他举例，目前调派到私人企业的行政服务人员人数，较2019年翻了一番；与此同时，去年约三分之一的行政服务人员，也在工作以外的地方做出贡献，包括到民间和非营利机构志愿服务，人数比以往多。