两次用粪涂车 阿叔还涉致命车祸

两次用粪便涂车，涉事阿叔原来早就闯大祸，送货时因不慎驾驶撞上电单车，导致女骑士和乘客卷入车底，拖行一段路，倒地的24岁女乘客还因此被其他车辆碾过，重伤不治。

被告是52岁的本地男子周何求（译音），共面对八项控状，包括三项抵触防止骚扰法令（POHA）的控状、一项拥有武器，以及一项抵触道路交通法令的控状。余项交由法官下判时一并考虑后，他被判坐牢11个月又三周，各级驾照吊销五年。

这起车祸发生于2021年8月31日傍晚约6时，地点在立达路下段和惹兰红山的交界处。

案发时被告是一名送货员，当时驾驶一辆罗厘在立达路下段行驶，转入惹兰红山时出事。

控方指出，被告当时正在看收据，查看下一个送货地点，他没有留意路况，因此撞上一辆电单车。

59岁电单车女骑士和24岁女乘客被撞后卷入车底，还被罗厘拖行一段路。

女乘客跌倒在路上时，上身被另一辆车子碾过，送院后不治。被告当天被捕。

《新明日报》去年报道，周何求于去年11月19日曾在阿裕尼沈氏坊第49座巴刹的停车场，用粪便涂抹一辆轿车。他事后致电《新明日报》，坦言自己认错车子，他其实是想往邻居的车子抹粪便，并称多年来与邻居不和。

隔月20日，他来到哥罗福巷（Crawford Lane）第463座组屋楼下的停车场，找到邻居的车子并涂上粪便。

他两次都被捕，也因骚扰两名车主被控。

完整报道，请翻阅2024年3月27日的《新明日报》。