一个月内再刷新高 大巴窑四房式115万元易主

短短一个月内，大巴窑预购组屋项目Toa Payoh Crest再刷新纪录，有四房式单位以115万元易主，比两个星期前创下的纪录高出了4万9000元。

《新明日报》3月中报道，大巴窑1巷Toa Payoh Crest第130B座的一个四房式单位以110万1000元成交，刷新了大巴窑四房式组屋最高转售价纪录。这个单位楼层在19楼至21楼，面积达93平方米，剩余屋契长达93年又6个月。

然而，该纪录日前被同个项目的另一座组屋单位改写。根据建屋发展局网站资料显示，这个刷新最高转售价的四房式单位位于第131B座组屋，楼层介于16楼至18楼，面积同为93平方米，剩余屋契也是93年又6个月。

Toa Payoh Crest项目于2018年竣工，自2022年5月后陆续有单位在达到五年最低居住年限（MOP）后推出市场转售。

橙易集团首席研究与战略总监孙燕清受访时指出，有关项目靠近小贩中心和许多其他便利设施，而且属于两个不同地铁线的两个地铁站就在徒步范围内，即布莱德（Braddell）地铁站和加利谷（Caldecott）地铁站。

项目的五年最低居住年限刚到不久，意味着剩余屋契仍然很长，通常这类单位在市场上可以获得相对较高的转售价格。

完整报道，请翻阅2024年3月27日的《新明日报》。